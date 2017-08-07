"Сводки, как с поля боя": казахстанцы пренебрегают правилами безопасности на воде

На сегодняшний день ведутся поиски 7 человек, из них 2 детей.

За прошедшую неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года на водоемах страны утонуло 48 человек, из них 7 детей. Трагические факты продолжаются, несмотря на то, что Комитетом по ЧС МВД РК и его территориальными подразделениями ведется непрерывная профилактическая работа по разъяснению населению правил безопасности на водоемах , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.





По его данным, за прошедшую неделю спасателями, совместно с местной полицейской службой, волонтерами и другими организациями проведено более 734 патрулирований и рейдов водоемов, привлечено к административной ответственности 56 человек. Отдыхающим вручено более 25 тысяч наглядных агитационных материалов. На водоемах установлено 95 запрещающих и предупреждающих знаков, оборудован 31 наглядный стенд. Спасателями с начала года обучено плаванию более 7 000 детей.





За прошедшую неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года на водоемах страны утонуло 48 человек, из них 7 детей. Данные случаи произошли в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, городах Астана и Алматы.





На сегодняшний день ведутся поиски 7 человек, из них 2 детей, которые, предположительно, утонули на р. Сырдарья, Отырарский район ЮКО, канал Ширкейли, Жалагашский район Кызылординской области, р.Талас, Тараз Жамбылской области, озеро Малое Чебачье, Бурабайский район, р.Нура, Коргалжынский район Акмолинской области, р.Иртыш, Павлодар Павлодарской области, искусственный водоем, Караганда. В поисковых работах задействованы Оперативно-спасательные отряды, районные отделы по ЧС и внутренних дел, местные исполнительные органы и местные жители в количестве 75 человек и 16 единиц техники.





Основными причинами гибели на воде является купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра, неумение плавать и недооценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения.





Комитет по чрезвычайным ситуациям напоминает элементарные правила безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства неприятных ситуаций.





При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- приближаться к судам;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- подавать крики ложной тревоги;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.