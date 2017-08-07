День открытых дверей в Алматинском районном суде г. Астаны

В Алматинском районном суде города Астаны 18 августа 2017 года с 11.00 часов до 13.00 часов проводится «День открытых дверей в Алматинском районном суде г. Астаны».

В ходе данного мероприятия 18.08.2017 г. в 11.00 часов планируется провести разъяснительную работу с и.о. председателем и судьями Алматинского районного суда г. Астаны на тему «Обсуждение новелл гражданско-процессуального законодательства Республики Казахстан и на другие возникающие вопросы».

В мероприятии примут участие, и.о. председателя, судьи Алматинского районного суда города Астаны и представители СМИ.

Мероприятие будет проведено в здании Алматинского районного суда г. Астаны по адресу: г.Астана, ул.Абая, д. 36

Аккредитация представителей СМИ принимается по телефонам:

71-06-75, 8-702-729-67-0 (Айткулова Адина-ведущий специалист) и электронному адресу: 717-2701@sud.kz

Алматинский районный суд города Астаны