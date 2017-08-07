Минздрав РК увеличит финансирование бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения

В июле 2017 года решением Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг и приказом Министра здравоохранения пересмотрен и расширен перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) в системе ОСМС и ГОБМП на 2018 год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас приказ находится на регистрации в Министерстве Юстиции РК.

Ориентировочно, расходы на обеспечение населения лекарствами согласно новому приказу составят 106 429 019 926 тенге (в рамках ГОБМП - 67 910 449 291 тенге, в рамках ОСМС - 45 432 841 451 тенге), тогда как расходы на АЛО за 2016 год составили 77 194 551 026 тенге. Таким образом, в 2018 году государством будет выделено на 38% больше средств для обеспечения населения бесплатными лекарственными средствами.

В предыдущем приказе и.о. Министра здравоохранения РК от 4 ноября 2011 года об утверждении перечня АЛО, население бесплатно обеспечивалось 266 наименованиями лекарственных средств по международному непатентованному названию (МНН), 6 видами медицинских изделий для 47 групп заболеваний.

В новом приказе Минздрава население будет бесплатно обеспечено 274 наименованиями лекарств по МНН (больше на 8 наименований), 8 видами медицинских изделий для 48 групп заболеваний.

Перечень бесплатных лекарств на 2018 год дополнен новыми препаратами с доказанной эффективностью; в соответствии с международными рекомендациями исключены лекарства с недоказанной эффективностью и неиспользуемые в клинической практике лекарственные средства.

Минздрав преследует цель постепенного расширения перечня бесплатного АЛО, постепенно снижая необоснованное лечение в стационаре и поощряя переход на управление заболеваниями на амбулаторном уровне.

Новое заболевание в списке - анкилозирующий спондилит из группы аутоимунных заболеваний. Теперь пациенты, страдающие анкилозирующим спондилитом могут бесплатно получать лекарства «индометацин» и «сульфасалазин» как препараты первой линии, а при их неэффективности - также бесплатно получать биологические агенты «голимумаб», «адалимумаб».

Государством уделяется большое внимание пациентам с тяжелыми заболеваниями и их семьям. Так, значительно расширен список бесплатных лекарств для оказания паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Согласно рекомендациям ВОЗ, в перечень АЛО Минздрав включил 15 новых лекарственных препаратов и изделий: кетопрофен; трамадол, морфин, фентанил, преднизолон, дексаметазон, омепразол, амитриптилин, карбамазепин, метоклопрамид, диазепам, бисакодил, спиронолактон, торасемид, однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой.

Если в предыдущем приказе показаниями для бесплатного получения лекарств для паллиативной помощи были только распространённые формы злокачественных новообразований, то теперь расширено количество тяжелых заболеваний, при которых население сможет бесплатно получать лекарства, включая туберкулез и ВИЧ-инфекции, хронические прогрессирующие заболевания в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности, осложнения цирроза печени.

В новом перечне бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения особое внимание уделено детям. Для лечения ювенильного артрита среди детей на амбулаторном уровне расширен перечень препаратов второй линии за счет включения биологического препарата (этанерцепт), который применяется при неэффективности терапии первой линии. В результате терапии биологическим препаратом на амбулаторном уровне улучшается клиническая картина заболевания, снижается частота госпитализации предотвращается потеря функции суставов.

В перечень бесплатных лекарств добавлены современные препараты для лечения ишемической болезни сердца (ИБС). на 2018 год включено лекарственное средство из группы статинов («аторвастатин»). Применение статинов ведет к снижению смертности от ИБС, снижению риска инфаркта миокарда, частоты процедур реваскуляризации, инсульта и периферических сосудистых заболеваний.

В новом приказе значительно расширен перечень бесплатных лекарств для гематологических заболеваний, включая гемабластозы и апластическую анемию. Включено 11 новых препаратов, которыми пациенты ранее обеспечивались только в больницах.

В приказе по АЛО исключено прежнее разделение финансирования заболеваний за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета, ввиду централизации на республиканском уровне. Для удобства информатизации в перечень добавлены дополнительные данные: код заболевания по МКБ-10 и код АТХ для лекарственных препаратов.