Администратор ресторана в Астане обманул клиентов на более 15 млн тенге

В данный момент подозреваемый задержан и взят под стражу.

Более 20 заявлений поступило на администратора одного из столичных ресторанов в ДВД Астаны , передает , передает Казинформ





«От горожан поступило 20 заявлений на администратора банкетного зала одного из ресторанов по улице Сембинова. Он обманывал клиентов, говоря, что в случае внесения полной оплаты заранее, она уменьшится. Оставшиеся деньги он присваивал себе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК - «Мошенничество», - говорит руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.





По ее словам, в данный момент подозреваемый задержан и взят под стражу. Общая сумма ущерба составила более 15 млн тенге.





Напомним, 4 августа пользователь Facebook Кали Аубакиров опубликовал резонансный пост о ресторане «Porta Fortuna». В нем мужчина пожаловался на обман со стороны ресторана.





«В поисках места для проведения банкета посетил ресторан «Porta Fortuna» (Астана, ул.Сембинова, д.11/3). На встречу вышел молодой человек по имени Сабит, представившийся администратором заведения (...) 15 мая 2017 года я внес всю оставшуюся сумму. Снова получил квитанцию к приходно-кассовом ордеру (...) Все, что было дальше, - невозможно было даже представить. В холле ресторана, где должна была пройти свадьба, мне сообщили, что оплаченные мною в полном объёме денежные средства администратор Сабит в кассу заведения не внес. Там же мне сообщили, что примерное количество потерпевших от действий Сабита примерно 20 человек, каким образом сотрудники и руководство ресторана не замечали, что подобное происходит в стенах заведения остается для меня не понятным», - написал тогда возмущенный мужчина.





Азамат Сыздыкбаев.



