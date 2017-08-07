В Алматы ко Дню города пройдет более 60-ти фестивалей и концертов

В течение месяца жителей и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: свыше 60-ти как новых, так уже полюбившихся фестивалей и концертов, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.





Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 19-20 августа на высокогорном катке «Медеу», где в рамках «Рухани жанғыру» пройдет первый международный музыкальный фестиваль «Star of Asia».





Популярные исполнители Азии в разных направлениях: от хип-хоп, классики, r'n'b до инди-поп и рока обещают устроить для алматинцев настоящий праздник. Будучи совершенно новым по формату фестивалем, «Star of Asia» продолжает добрые традиции музыкального конкурса «Азия Дауысы».





На высокогорный каток «Медеу» приедут популярные исполнители из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, Индии и др. Среди них южнокорейская К-рор группа «U-KISS», певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz. В течение двух дней вместе с зарубежными артистами выступят казахстанские исполнители: МузАРТ, Кайрат Нуртас, Айкын, Али Окапов и др.













В течение месяца жители и гости города смогут посетить международные фестивали музыки «Көк-Төбе - Опера» и «Парад оркестров» под открытым небом, фестиваль яблок «Aлма fest», фестиваль национальной кухни народа Казахстана «ТойҚазан 2017», многотысячный Open Air «Gakku даусы», церемонию вручения Национальной кинопремии «Тулпар», Open Air спектакля «Базарым тарқамасын» ТЮЗ им. Г. Мусрепова и др. Приятно удивят и скидки в более чем 100 торговых центрах южной столицы в рамках «Almaty Sales Festival: Summer 2017».





В день города, 17 сентября на «Алматы Арена» пройдет VI Евразийская музыкальная премия телеканала Muzzone «EMA 2017».





Помимо культурно-развлекательных мероприятий, алматинцев и гостей города ждут зрелищные спортивные события. Среди них уже полюбившийся и ставший популярным турнир по қазақ күресі «Әлем Барысы». 9 сентября пройдут выступления бойцов ММА «Alash Pride», где главным событием вечера станет бой непобежденного Армана Оспанова с бразильцем Тиаго Таваресем. Кроме того, в этом году велогонка «Тур Алматы» пройдет в течение двух дней 28-29 сентября, что делает ее значимым спортивным событием среди международных многодневных туров.





Стоит отметить, что в ближайшие несколько месяцев только в «Алматы Арена» пройдут концерты «ABBA platinum», «А’studio», «Грибы» и др. Во Дворце Республики пройдут концерты казахстанских и российских звезд эстрады, в т.ч. Торегали Тореали, Ваенги, Наргиз Закировой, Павла Воли и др. Кроме того, в этом году празднует свое 80-летие Государственный Академический Русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова. 80-летие также отмечает один из старейших зоологических парков страны – Алматинский зоопарк





Ко Дню города также планируется завершение реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площади «Астана», открытие социальных объектов и нового административного центра Наурызбайского района с акиматом, ЦОНом, почтамтом, судом, прокуратурой, управлением юстиции и др.



