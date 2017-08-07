Три человека сгорели в Mercedes в Атырауской области

В Атырауской области в результате дорожно-транспортного происшествия сгорела иномарка, в которой находились водитель и два пассажира. Об этом Об этом ATPress.kz сообщила пресс-секретарь областного департамента внутренних дел Назымгуль Кайсагалиева.





По ее словам, это произошло примерно в 12 часов ночи на 165 км автодороги «Атырау – Уральск». От удара сгорел Mercedes, в которой находились три человека.





Личности погибших устанавливаются, пока только выяснено, что автомобиль зарегистрирован в Атырауской области, а автомашина МАЗ принадлежит жителю Западно-Казахстанской области.





Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.



