Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Три человека сгорели в Mercedes в Атырауской области

7 августа 2017, 13:39

Личности погибших устанавливаются.

В Атырауской области в результате дорожно-транспортного происшествия сгорела иномарка, в которой находились водитель и два пассажира. Об этом ATPress.kz сообщила пресс-секретарь областного департамента внутренних дел Назымгуль Кайсагалиева.

По ее словам, это произошло примерно в 12 часов ночи на 165 км автодороги «Атырау – Уральск». От удара сгорел Mercedes, в которой находились три человека.

Личности погибших устанавливаются, пока только выяснено, что автомобиль зарегистрирован в Атырауской области, а автомашина МАЗ принадлежит жителю Западно-Казахстанской области.

Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

Фото: aif.ru.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...