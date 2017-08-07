Три человека сгорели в Mercedes в Атырауской области
7 августа 2017, 13:39
Личности погибших устанавливаются.
В Атырауской области в результате дорожно-транспортного происшествия сгорела иномарка, в которой находились водитель и два пассажира. Об этом ATPress.kz сообщила пресс-секретарь областного департамента внутренних дел Назымгуль Кайсагалиева.
По ее словам, это произошло примерно в 12 часов ночи на 165 км автодороги «Атырау – Уральск». От удара сгорел Mercedes, в которой находились три человека.
Личности погибших устанавливаются, пока только выяснено, что автомобиль зарегистрирован в Атырауской области, а автомашина МАЗ принадлежит жителю Западно-Казахстанской области.
Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.
Фото: aif.ru.
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