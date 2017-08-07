Выставка ЭКСПО-2017 взбодрила экономику страны и столицы

Об отраслях, которые в наибольшей степени ощутили мультипликативный эффект от международной специализированной выставки, рассказал глава АО «Национальная компания Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. За месяц до закрытия ЭКСПО-2017 уже совершенно очевидно, что амбициозный проект себя полностью оправдывает, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на главу нацкомпании.

«Только по Астане мы видим заметное оживление экономической деятельности во всех сферах экономики. Ввод жилья вырос на 33%, товарооборот — на 20%, посещаемость торгово-развлекательных центров увеличилась в 2 раза», — сказал Ахметжан Есимов.

Растут и другие сектора экономики. Глава нацкопании «Астана ЭКСПО-2017» привел статистические данные, согласно которым заметно оживилась туристическая отрасль. Количество обращений к туроператорам за последние месяцы увеличилось на 78%. Ежедневно в Астану авиарейсами прибывает 7 тысяч человек, и еще 16 тысяч человек — наземным транспортом. Как подчеркнул Ахметжан Есимов, это очень хороший показатель. Он прежде всего демонстрирует интерес к самой выставке. По словам главы нацкомпании, тематика выставки привлекла как казахстанцев, так и иностранных граждан. Свою роль сыграло и упрощение въезда в Казахстан.

«Мы объявили „открытое небо», и число рейсов увеличилось в 1,3 раза. Открылись новые рейсы в такие города, как Хельсинки, Будапешт, Варшава и так далее. Выросла также частота авиарейсов», — говорит Ахметжан Есимов.

Большой рост демонстрирует и сфера услуг.

«Только за июль поступление налогов от сферы услуг увеличилось в 2,5 раза. Это очень хороший показатель, который говорит об оживлении экономики в непростое кризисное время», — отметил Есимов.

Также он обратил внимание на то, что за последние два месяца в Астане заметно выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также уровень заработной платы.

В выставку было вложено много средств и сил, но все эти вложения уже окупают себя, напомнил он.

«Сейчас, когда две трети пути уже пройдено, абсолютно очевидна правильность принятого когда-то казахстанским президентом решения о проведении выставки. ЭКСПО-2017 дает большой мультипликативный эффект», — подчеркнул Ахметжан Есимов.

Особенно заметна положительная роль проекта на фоне мирового финансового кризиса, заметил глава «Астана ЭКСПО-2017». Ведь и строительство, подготовка и проведение выставки создали множество рабочих мест для казахстанцев в это непростое время.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 завершится только 10 сентября. После этой даты Ахметжан Есимов пообещал дать большую пресс-конференцию, на которой расскажет об итоговых цифрах по всем отраслям экономики страны в связи с проведением выставки.