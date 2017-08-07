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В Дубае загорелся отель

7 августа 2017, 14:34

Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.

Пожар разгорелся в одном из отелей в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina, где на прошлой неделе случилось два пожара в жилых небоскребах, передает РИА Новости.

Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени, в данный момент службы гражданской обороны взяли его под контроль.

"Мы подтверждаем, что в отеле случился пожар. Он был быстро взят под контроль, все гости безопасно эвакуированы", — заявили в отеле.

Это уже третий пожар за две недели в этом популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, их жильцам приходится жить в отелях, так как расследование инцидента ещё идёт. В воскресенье в этом же районе загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower, тогда небольшой пожар был быстро локализован.

Фото © AFP 2017 / Karim Sahib

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