В Дубае загорелся отель
7 августа 2017, 14:34
Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.
Пожар разгорелся в одном из отелей в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina, где на прошлой неделе случилось два пожара в жилых небоскребах, передает РИА Новости.
Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени, в данный момент службы гражданской обороны взяли его под контроль.
"Мы подтверждаем, что в отеле случился пожар. Он был быстро взят под контроль, все гости безопасно эвакуированы", — заявили в отеле.
Это уже третий пожар за две недели в этом популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, их жильцам приходится жить в отелях, так как расследование инцидента ещё идёт. В воскресенье в этом же районе загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower, тогда небольшой пожар был быстро локализован.
Фото © AFP 2017 / Karim Sahib
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