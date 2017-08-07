Массовое ДТП в Алматы: Окровавленные охранники вытащили из автомобиля двух женщин

«Кузетовцам» рассекло осколками стекол лица и разорвало кожу на голове одного из них.

Попавшие в ДТП сотрудники охранной организации бросились на помощь людям и не сразу доложили своему руководству, что пострадали в аварии, передает передает patrul.kz





Воскресный вечер обернулся несчастьем для владельцев трех автомашин, которые собрал в «паровозик» водитель Porsche Cayenne. Со слов самого виновника аварии, он ехал на небольшой скорости, отвлекся и вот такое происшествие.





В данном ДТП серьезные травмы получили сотрудники охранной организации «Тарлан Сарбаз», которые приняли на себя первый удар. Он, кстати, был такой силы, что заднюю часть Нивы полностью вмяло в салон авто. «Кузетовцам» рассекло осколками стекол лица и разорвало кожу на голове одного из них.





При столкновении сотрудники охранной организации услышали крики женщин из впереди стоящей машины. Окровавленные, с серьезными травмами головы «кузетовцы» побежали оказывать помощь пострадавшим. Они, применив силу, открыли зажатую дверь и вытащили из машины двух женщин, у одной из которых было сильное кровотечение: кровью было залито все лицо. Несмотря на свои травмы, сотрудники продолжили оказывать помощь женщинам и доложили своему руководству, что попали в ДТП, где серьезно пострадали люди, прося помощи для них.





Медики зафиксировали троих пострадавших: два сотрудника охранной организации и женщина-водитель. Сам виновник аварии не пострадал.





На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оформили ДТП. Во всех деталях данной аварии будут разбираться дознаватели ДВД Алматы.























