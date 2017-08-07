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София Ротару отмечает 70-летие

7 августа 2017, 14:46

Поздравления с юбилеем сегодня принимает звезда советской и российской эстрады София Ротару. Ей исполнилось 70 лет.

За годы, проведенные на сцене, народная артистка, кажется, нисколько не поменялась. Ее песни знают наизусть представители нескольких поколений и стран. Свой юбилей исполнительница отметила концертом перед армией преданных фанатов, передает телеканал НТВ.

После распада СССР в народе ходил анекдот, что СНГ решили создать, потому как президенты России, Украины и Молдовы не смогли поделить Софию Ротару. Ей и вправду везло, только этого мало, чтобы по сей день быть главной хуторянкой всего постсоветского пространства.

Родилась певица в молдавском селе, училась на Украине, стала первой эстрадной исполнительницей, удостоенной звания народной артистки Советского Союза. Свой день рождения она отметила творческим вечером на фестивале «Жара» в Баку. На концерт юбилярша приехала со всей семьей. Глядя на нее и на ее внуков, любой запоет, что так не бывает.

Неувядающая красота Софии Ротару стала легендой даже в профессиональном кругу, где не принято выглядеть на свои годы. Но быть такой вечно молодой еще никому не удавалось.

Ротару замолчала только однажды — после ухода из жизни любимого мужа. Это случилось в 2002 году. Больше года она отказывалась от выступлений. С Анатолием Евдокименко они прожили больше 30 лет. Он влюбился с первого взгляда, добился и создал для жены ансамбль. Супруги так много работали, что некогда было и думать о детях.

Как выяснила корреспондент НТВ Инна Осипова, София Ротару решила схитрить и сказала мужу, что уже беременна. Сын Руслан родился спустя 11 месяцев. Счастливый папа встречал жену из роддома с оркестром. Именно сын убедил ее вернуться на сцену ради памяти отца. Сегодня знаменитая певица говорит, что прощального концерта Ротару не будет. Она обещает петь до последнего вздоха.


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