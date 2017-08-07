Дистанционное открытие банковского счета при регистрации предприятия

Сорокина Л.А.,

главный специалист-экономист Управления политики платежных систем

Департамента платежных систем Национального Банка РК

«Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году.

Мы уверенно идем к этой цели» (Послание Президента Республики Казахстан

Н. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г. )

Ежегодно Всемирным Банком среди 190 стран мира составляется рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса на основе 11 индикаторов и соответствующий доклад, освещающий оценку нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике.

В соответствии с ежегодным докладом Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для всех» Казахстан в указанном рейтинге занял 35-ю позицию, поднявшись с 51-ой. Согласно исследованиям Всемирного Банка, Казахстан планомерно повышает свой рейтинг и осуществил самое большое количество реформ среди государств мира и вошел в первую четверку стран по количеству реформ, а также в список лучших реформаторов за последние 12 лет. Реформы Казахстана показали наиболее заметное улучшение производительности по индикаторам «Ведение бизнеса» в 2015-2016 годах.

Казахстан опередил такие страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития, как Венгрия - 42 место, Италия - 45, Чили - 48, Израиль - 53, Турция - 55, Люксембург - 61. Среди стран Евразийского экономического союза позиция Казахстана лучше, чем у Белоруссии - 44, России- 51 и Кыргызстана - 67 место.

Несомненно, приложив в дальнейшем дополнительные усилия, Казахстан сможет войти в первую тридцатку стран этого авторитетного международного рейтинга, определяющего комфортность государства для предпринимателей.

Комфортность для предпринимательства в стране определяется легкостью и количеством процедур, которые должны пройти компании на этапе их создания и регистрации, в том числе с учетом сроков и финансовых затрат бизнеса, позволяющих значительно снизить нагрузку на предпринимателей.

Такая оценка, в частности, устанавливается и по индикатору «Открытие предприятия». Этот индикатор показывает, насколько правовой режим, регулирующий порядок создания предприятий того или иного государства, приближен к передовым практикам в области предпринимательской деятельности.

По мнению экспертов Всемирного банка, мировые тенденции говорят о неуклонном прогрессе в упрощении ведения бизнеса во всем мире, поскольку правительства постоянно проводят ключевые реформы.

Облегчение требований к созданию предприятия в значительной степени является самой масштабной областью проведения реформ. При этом государственная политика играет огромную роль в ежедневной деятельности малого и среднего бизнеса, и обременительный нормативно-правовой режим отвлекает предпринимателей от развития своего бизнеса, а также инновационной деятельности.

Проведенные Казахстаном в 2016 году реформы по индикатору «Открытие предприятия» позволят максимально упростить этот процесс субъектам малого и среднего бизнеса путем сокращения процедуры регистрации юридического лица до 1-го дня через веб-портал «электронного правительства». При этом реализуется одновременная возможность постановки юридического лица на учет по НДС, выбора банка и открытия в таком банке текущего счета для осуществления своей деятельности путем заключения договора банковского счета в электронной форме, а также заключения договора страхования работников.

Тенденции развития банковской индустрии направлены на активное развитие и применение цифровых технологий и расширение доли использования дистанционных каналов. При этом открытие и ведение банковского счета представляет собой базовую банковскую услугу, включающую открытие счета клиенту и исполнение платежных указаний по данному счету, в том числе посредством дистанционных каналов связи.

В этой связи внесены соответствующие поправки в статью 6 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и филиалов и представительств», которые будут введены в действие с 1 января 2018 года. В настоящее время государственными органами с участием банков Казахстана проводятся совместные работы для технической реализации сервиса по открытию банковского счета юридическим лицам электронным способом в момент регистрации предприятия к указанной дате.

Всемирный Банк по рейтингу «Ведение бизнеса - 2017» проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 11 областям, в том числе входит: «Открытие предприятия». Любое изменение в данных, приводящее к изменению в 2 процента или более в расстоянии до передового рубежа классифицируется как реформа. В этой связи, если внедрение «единого окна» для субъектов малого и среднего бизнеса, позволяющего посредством веб-портала «электронного правительства» одновременно объединить четыре бизнес процесса /регистрацию юридического лица - присвоение бизнес идентификационного номера (БИН), открытие текущего счета, постановку на учет по НДС, страхование жизни и здоровья работников/ сократит время и процедуры таким образом, что совокупный относительный разрыв уменьшается на два процентных пункта или больше, изменения будут классифицироваться как реформа.

Кроме того, последние изменения в действующее законодательство Республики Казахстан оптимизировали процедуры открытия банковского счета, в том числе в части возможности подачи заявления на открытие банковского счета в электронной форме, сокращения количества документов, необходимых для представления юридическим лицом в банк при заключении договора банковского счета и открытии банковского счета, а также предоставления в банк документа с образцами подписей и оттиска печати, копий некоторых документов уже при дальнейшем обращении в банк для осуществления операций по счету. Из гражданского законодательства Республики Казахстан исключено требование по наличию печати у юридических лиц, которые являются субъектами частного предпринимательства. В этой связи, при обращении в банк для открытия банковского счета указанным юридическим лицам не требуется предоставление печати и проставление ее оттиска.

При этом, в рамках оптимизации порядка открытия банковского счета, нельзя не указать на некоторые трудности при реализации данной реформы. Они, в частности сопряжены с идентификацией граждан (субъектов бизнеса) ввиду отсутствия доступной для банков Казахстана как субъектов финансового мониторинга базы данных о физических и юридических лицах, позволяющей дистанционно проводить надлежащую поверку согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи заинтересованными государственными органами (Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан) ведутся совместные работы по законодательному урегулированию вопросов удаленной идентификации и возможности проведения отдельных операций по банковскому счету открытого предприятия в дистанционном режиме.

Одновременно Национальным Банком ведется организационная и координационная работа с банками второго уровня по технической реализации шагов, необходимых для реализации сервиса на портале «электронного правительства». Согласовывается спецификация требований к программному обеспечению сервиса, разрабатывается план-график тестовых работ.

С реализацией данных реформ Казахстан сделает еще один шаг на пути к построению цифрового сообщества, активно применяющего все современные возможности информационных технологий в повседневной жизни.

Список литературы:

1.Аналитический доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2017 году»;

2. http://www.vsemirnyjbank.org - официальный сайт Всемирного Банка.

Мнение автора статьи может не совпадать с позицией Национального Банка Республики Казахстан