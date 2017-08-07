В Алматинском районном суде города Астаны проведен семинар-тренинг на тему «Изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан»

В работе мероприятия приняли участие судья города Астаны Кокжалов А.Г., судьи Алматинского районного суда.

И.о. Председателя Алматинского районного суда М.Касымова рассказала, что Гражданский процессуальный кодекс РК направлен на приведение в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.

Также отметила поправки связаны с уточнением норм Гражданского процессуального кодекса РК в связи с пересмотром полномочий прокуратуры. Так, ст. 405 ГПК РК дополняется предложением о праве граждан на ознакомление с материалами дела в суде. В новой редакции ч.1 ст. 408 ГПК РК сохранена норма о необходимости приложения подтверждающих документов к отзыву на апелляционную жалобу и ходатайство прокурора. Поправки нацелены на приведение законодательного акта в соответствие с поправками в Конституцию, за исключением норм, регламентированных Конституционными законами. Поправки в основной закон страны были приняты в целях усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан.

В нем закрепили норму о лишении гражданства за совершение террористических преступлений. Но сделать это можно будет лишь по решению суда.

Так в статье 10 Конституции появилась формулировка: «Гражданин Республики не может быть лишён гражданства, права изменить своё гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан». В завершении семинара участники мероприятия обменялись мнениями по изменениям в закон.

Астана қаласы Алматы аудандық сотында судьялар арасында «Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына сәйкес, Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексін енгізілген өзгертулер мен толықтырулар» атты тақырыпта семинар-тренинг өтті. Іс-шараның жұмысына Астана қалалық сотының судьясы Кокжалов А.Г., Алматы аудандық сотының судьялары қатысты.

Алматы аудандық сотының төрағасының м.а. М.Қасымова, Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес келтіруге бағытталған.

Сондай-ақ, Азаматтық процестік кодекстің прокуратураның өкілеттіктеріне қатысты өзгерістер енгізілген нормалары талқыланды. ҚР АПК 405 бабына сай, азаматтардың істермен сотта танысу ұсынысымен толықтырылады. ҚР АПК 408 бабының 1 тармағында апелляциялық шағым беру үшін дәлелдемелік құжаттар тіркеу талабы сақталды. Өзгерістер Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына енгізілген өзгерістермен сәйкестендіруге бағытталған. Ата заңымызға енгізілген өзгерістер қоғамдық тәртіптің сақтығына, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының күшейтуіне бағытталған.

Семинар соңында қарастырылған заңнамалық өзгерістер бойынша, қатысушылар өз ойларымен бөлісті.