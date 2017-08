Брата бельгийского короля могут лишить дотации за фото с военными из КНР

В конце июля принц Лоран по персональному приглашению присутствовал на торжествах, организованных в Брюсселе китайской стороной по случаю 90-летия создания армии КНР.

На фотографии, которую брат короля выложил на своей странице в сети Twitter, он запечатлен в военной форме и в окружении китайских военных.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr