Брата бельгийского короля могут лишить дотации за фото с военными из КНР

Сам Шарль Мишель пока не отреагировал на поступок принца. Не прокомментировали это событие и в королевском дворце.

"Несносный ребенок"

Король-отец Альберт Второй в период нахождения на троне однажды не внес своего младшего сына в список лиц, приглашенных на официальные торжества по случаю национального праздника Бельгии – Дня короля. "Опале" 53-летний член королевской семьи, которого пресса именует "несносным ребенком", был подвергнут за целый ряд "выходок": самовольную поездку в Демократическую Республику Конго (ДРК) — бывшую бельгийскую колонию, некорректное обращение с наемными работниками и курьезное падение на свадьбе князя Монако.

В юности принц Лоран доставил немало хлопот родителям: несколько раз менял учебные заведения, совершив в 13 лет побег из школы-интерната при аббатстве Лоппем, а также устраивал шумные вечеринки.





В зрелом возрасте принца Лорана несколько раз лишали водительских прав за превышение скорости (в свое время он даже предложил ввести отдельные правила дорожного движения для владельцев скоростных автомобилей), уличали в неэкономном расходовании выделяемых на его содержание средств госбюджета.





При этом выпускник поневоле королевской военно-морской школы и морской офицер, принц Лоран всегда испытывал страсть к ветеринарии. Он основал Фонд защиты животных, открыл несколько ветеринарных лечебниц для домашних животных, принадлежащих малообеспеченным слоям населения, и даже написал книгу о собаках.



