Toyota и Mazda образовали новый альянс

Прежде всего, бренды намерены к 2021 году построить в США завод производственной мощностью в 300 тысяч машин в год.

Компании Toyota и Mazda подписали соглашение о создании нового альянса с целью укрепления сотрудничества, начало которому было положено весной 2015 года. Два японских автопроизводителя будут вести совместную работу сразу по нескольким направлениям.





Прежде всего, бренды намерены к 2021 году построить в США завод производственной мощностью в 300 тысяч машин в год. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 1,6 миллиарда долларов. Предприятие, которым партнеры будут владеть в равных долях, станет выпускать кроссоверы Mazda и седан Toyota Corolla. При этом новый завод «Тойоты» в Мексике перепрофилируют с Corolla нa Tacoma.





Еще одной областью сотрудничества станет совместная разработка электромобилей, систем безопасности и технологий для connected cars – машин, функционал которых расширен за счет высокоскоростного подключения к сетям. Также предполагается увеличить число совместных продуктов. «Тойота» уже продает в Северной Америке перелицованный седан Mazda2 – в ответ она должна предоставить «Мазде» двухобъемный фургон для японского рынка.





Наконец, Toyota и Mazda купят акции друг друга на одинаковую сумму. С учетом разницы в стоимости ценных бумаг «Тойоте» достанутся 5,05% «Мазды», а «Мазде» – 0,25% «Тойоты». Эту сделку должны закрыть 2 октября 2017 года.







