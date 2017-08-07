"100 новых лиц Казахстана": История о подвиге обычного сельского доктора

Что может быть прекраснее профессии врача? Она сложна и интересна. Она привлекает высокой социальной значимостью и уважением, каким пользуется в обществе. Врач - это не профессия, это призвание. Несмотря на трудности и критику отечественной медицины, работа врачей полна благородства и самоотдачи.





В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" мы узнаем о необычных, талантливых, успешных и самоотверженных казахстанцах. Сегодня портал Zakon.kz , продолжая цикл публикаций о проекте, расскажет о враче из Павлодарской области.





Еркеш Шияевна Садыкова - врач акушер- гинеколог, заведующая родильным отделением Железинской центральной районной больницы, по совместительству врач УЗИ, врач первой категории.





В Железинской ЦРБ Еркеш Шияевна работает с 2004 года. За время работы зарекомендовала себя квалифицированным врачом, обладающим знаниями по своей специальности. Постоянно занимается повышением своего профессионального уровня. Неоднократно была поощрена грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд.





За более чем десять лет своей работы в Железинском районе Еркеш Садыкова провела порядка 300 операций, приняла у молодых мам более двух тысяч младенцев.

Еркеш Садыкову коллеги из Железинской районной больницы считают врачом смелым, способным на нестандартные решения. Впрочем, для сельского доктора эти качества, наверное, просто необходимы, потому что иногда приходится оказывать срочную помощь практически в полевых условиях.





Одно из таких событий в жизни Еркеш произошло весной 2014 года, когда внутриполостную операцию пришлось проводить в условиях сельского фельдшерско-акушерского пункта, где операционные помещения просто не предусмотрены. Страдавшую от сильного внутреннего кровотечения женщину Еркеш Садыкова буквально вытащила с того света.





Вызов поступил из села Веселая Роща поздно вечером. Когда приехали, медики поняли, что довезти больную до райцентра не смогут – женщина просто умрет в пути. Поэтому было принято решение проводить операцию прямо на месте.





- Мне позвонили поздно вечером, сказали, нужно срочно ехать. В Михайловке экстренный случай. – рассказывает Еркеш Садыкова. - В течение 10 минут мы собрались и выехали туда, где была женщина.





Еркеш немедленно связалась с руководством центральной районной больницы, которое помогло наладить в условиях обычного ФАПа что-то вроде операционной. Отмыли и продезинфицировали одно из помещений, принесли кварцевую лампу, собрали все более или менее подходящие осветительные приборы, чтобы обеспечить хорошее освещение. Особую бестеневую лампу по бездорожью пришлось везти из Михайловки. К тому же, в то время в селе были серьезные перебои с обеспечением чистой питьевой водой. Ночью все сельчане понесли к фельдшерско-акушерскому пункту запасы чистой воды, которые были у них дома. К тому времени, как «операционная» была подготовлена, из Железинки пришла еще одна машина со всеми запасами донорской крови, которые имелись на тот день в районе.





Дважды во время операции у пациентки останавливалось сердце, и дважды врачу удавалось запустить его и продолжить.

- На маленькой кушетке с метр высотой мы не разгибаясь работали. Вы представьте, мы её оперируем, а у неё останавливается сердце. В то время, когда ассистент делает ей массаж сердца - я её оперирую.





Когда кровотечение было остановлено и переливание крови проведено, состояние пациентки полностью стабилизировалось, и дальше уже все находилось под контролем врачей. В спасении женщины участвовали многие жители района, но именно Еркеш Садыкова взяла на себя в той сложной ситуации ответственность за принятое решение.





Главврач Железинской центральной больницы Гульбарам Оспанова считает, что больнице сильно повезло с таким акушером-гинекологом. Говорят, молодые специалисты не задерживаются в районе. С Еркеш все было по-другому. С семьей она приехала в Казахстан из Монголии. После окончания Семипалатинского медицинского института попала работать в Железинку. В то время она почти ни слова не знала по-русски, а в Железинском районе значительная часть населения говорит на этом языке. Пришлось учить его, и Еркеш Садыкова овладела им за короткое время. В Павлодарской области она пустила корни – вышла замуж за местного парня, родила ребенка. И на работе ее ценят.





Поступок молодого врача был по достоинству оценен руководством областного управления здравоохранения – в 2014 году она получила региональную награду «Подвиг во имя жизни». А в 2015 году – новое признание ее заслуг, уже на другом уровне: в рес­публиканском профессиональном конкурсе она стала второй в номинации «Лучший сельский врач».



