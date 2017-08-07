Артисты российского военного ансамбля песни и пляски «Красная звезда» мечтают побывать в Астане

В Международных армейских играх-2017 в Казахстане принимает участие ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации «Красная звезда», сообщает Zakon.kz





Считанные дни остались до окончания Международных Армейских игр, которые в этом году пройдут в Казахстане с 1 по 9 августа на 40-й военной базе Отар с участием 18 государств - Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Тайланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.





На армейские соревнования прибыло немало гостей, в том числе концертная бригада ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации «Красная звезда». Журналист Zakon.kz попросила поделиться своими впечатлениями художественного руководителя и главного дирижера ансамбля подполковника Олега Неклюдова и солиста ансамбля, заслуженного артиста России Николая Сучкова.





Скажите, пожалуйста, вы в Казахстане первый раз или уже были здесь? Как вас встретили, как вы себя чувствуете, что вам понравилось, что не понравилось?





Олег Неклюдов: С выступлением мы в Казахстан приехали первый раз, а в личном плане, конечно, не первый раз. Вот Николай Владимирович, например, впервые в Казахстане был в 1968 году, с тех пор постоянно приезжает к друзьям и знакомым.





Николай Сучков: И не только к друзьям и знакомым, но и на Байконур приезжаю, был в Кызылорде и в других казахстанских городах, но, к сожалению, до сих пор не побывал в вашей новой столице Астане. Но еще время есть, и я надеюсь, что обязательно там побываю.





Олег Неклюдов: Вы же знаете закон казахов - всё лучшее друзьям, всё лучшее гостям, поэтому мы чувствуем себя здесь прекрасно, спасибо большое нашим друзьям за такой теплый прием.





Николай Сучков: Впечатление великолепное, по приезду мы дали концерт в Доме офицеров поселка Гвардейский и нас встретили на ура, публика принимала нас как дома, в России. Условия все есть. Конечно, сцена не такая как в Москве, но мы ведь приехали не всем ансамблем, а с так называемой концертной бригадой.





Во-первых, у нас в ансамбле более ста человек и, естественно, не все могут приехать. Во-вторых, часть артистов занята на открытии таких же международных армейских игр в Москве. Там же сейчас проводится танковый биатлон, там же, в Подмосковье, открывается выставка, в которых наш ансамбль всегда принимает непосредственное участие. А здесь, в Казахстане, находятся наши братья - так мы называем своих друзей, и лично я приезжаю сюда как к себе домой, у меня жена из таких же степей - из Оренбуржья, а у нас Оренбург практически считается тем же Казахстаном, там у нас целые районы населены казахами.





Олег Неклюдов : Хочу сказать, что Международные армейские игры-2017 организованы шикарно, в Отаре сейчас присутствуют представители почти двадцати государств, они постоянно находятся рядом, живут в одном месте, общаются и это прекрасно. Мы принимали участие в таких же играх в Беларуси и у нас есть возможность сравнивать.





Николай Сучков : Россия является инициатором Международных армейских игр и каждый год проводит их у себя. Думаем, это хорошо, что наши дружественные страны, в том числе Казахстан подхватили это дело.





Олег Неклюдов : Главное, это не война, главное, у нас мир, ради мира это все и происходит.





Торгын Нурсеитова

Фото автора: слева - Олег Неклюдов, справа - Николай Сучков

Алматы - Отар



