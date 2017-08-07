Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала
7 августа 2017, 15:26
По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал.
Ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно", — отметил собеседник агентства.
Портал Starhit.ru (Андрей Малахов — главный редактор проекта "СтарХит") сообщил, что в скоро у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.
В свою очередь, актер Станислав Садальский в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что его приглашали на съемки программы о Малахове "Прощай, Андрей", но он отказался.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.
Позже в СМИ начали появляться имена претендентов на место Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Сам Шепелев посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.
Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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