Председатель Коллегии ЕЭК и Первый Вице-президент Ирана обсудили возможности для ускорения подписания соглашения о ЗСТ

Ход переговоров по подписанию временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном обсуждался на встрече Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна с Первым Вице-президентом Исламской Республики Иран (ИРИ) Эсхаком Джахангири.

Встреча прошла в рамках визита Председателя Коллегии ЕЭК в Иран для участия в инаугурации Президента ИРИ Хасана Рухани 5 августа в Тегеране (Иран).

В начале встречи Эсхак Джахангири поблагодарил Тиграна Саркисяна за визит и отметил высокие результаты, которых достигли переговорные команды ЕЭК и Ирана. «В рамках переговорного процесса мы достигли важных результатов, причем за очень короткий срок. Я надеюсь, что мы снимем оставшиеся несогласованные вопросы в ближайшее время. Уверен, что наша встреча этому только поспособствует», - заявил Эсхак Джахангири.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заметил, что все страны ЕАЭС заинтересованы во временном соглашении о ЗСТ с Ираном, добавив, что «в будущем мы должны выйти на подписание всеобъемлющего соглашения, которое может быть шире и глубже, чем тот документ, над которым наши команды сейчас работают».

Эсхак Джахангири и Тигран Саркисян отметили, что на данном этапе очень важно приблизить подписание соглашения. Председатель Коллегии ЕЭК и Вице-президент ИРИ выразили готовность оказать активную поддержку переговорному процессу.

Стороны также обменялись информацией о положении дел в экономиках Ирана и стран ЕАЭС, подчеркнув, что свободная торговля и снятие нетарифных барьеров могут оказать серьезное положительное влияние на рост товарооборота между странами ЕАЭС и ИРИ.