Государство продолжит обеспечивать детей с сахарным диабетом первого типа инсулиновыми помпами

На днях в социальных сетях появилась информация об исключении инсулиновых помп из перечня бесплатных лекарственных препаратов и медизделий.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с представителями неправительственных организаций и родителями детей-диабетиков по вопросу обеспечения инсулиновыми помпами детей и подростков, состоящих на учете с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Как заверил глава ведомства, Минздрав не планирует отказываться от обеспечения инсулиновыми помпами нуждающихся в них детей.





«Министерство здравоохранения, когда запускало этот проект по обеспечению детей помпами, не планировало от этого проекта отказываться. Мы и не планируем отказываться от внедрения новых технологий, в частности, по обеспечению детей, страдающих сахарным диабетом, инсулиновыми помпами», - сказал он.





Как пояснил глава ведомства, ситуация в соцсетях возникла из-за отсутствия точной информации из регионов о потребностях в помпах.





«Эта ситуация возникла ввиду того, что из регионов поступала неточная информация о потребности в помпах. Мы не могли четкую информацию получить - дошли помпы до детей или нет. Как мы видим, в ряде регионов есть избыток помп - с этим нам надо разобраться. Мы абсолютно ясно себе представляем, что инсулиновые помпы нужны. Они эффективны с точки зрения медицинской и социальной, с ними повышается качество жизни детей. Минздрав будет все необходимые замещательные действия принимать, чтобы максимально всех детей охватить», - подчеркнул глава ведомства.





По его данным, в настоящее время в Казахстане 50% нуждающихся детей охвачено помпами.





«Для сравнения, в Великобритании только 19% составляет обеспеченность помпами детей с сахарным диабетом 1 типа. Это всегда зависит от возможностей государства. В Казахстане стараемся все делать, чтобы необходимым всем обеспечивать», - добавил он.





В то же время Е. Биртанов предложил создать комиссию на базе центра материнства и детства, куда будут включены медики и родители, которая будет решать вопросы закупа инсулиновых помп.





«Хотел бы предложить на базе центра материнства и детства с участием наших специалистов и представителей родителей сформировать комиссию по определению закупа, раз у нас есть конкуренция, мы должны справедливые провести закупки, определить техническую спецификацию. Оценить особенности разных производителей и нам рекомендовать техспецификацию, чтобы мы потом могли их закупить. Думаю, где-то неделя-две вам потребуется для этого», - сообщил министр.





Также он отметил, что в течение нескольких дней будет более точная информация по ситуации с потребностью в помпах в регионах и городах.





«Думаю, в течение трех дней получим информацию, сколько детей состоит на учете, сколько из них имеет инсулиновые помпы, в том числе сколько приобретено за счет государства, сколько за свой счет, каких марок. Чтобы мы имели понимание, какая потребность есть действительно в расходных материалах. Также, если есть какие-то резервы, то как они перераспределяются. Таким образом, сделать этот процесс прозрачным, чтобы не было сомнения, что они там у нас потеряются. Самое главное, какова потребность на сегодня и прогноз на 2018 год - какова будет потребность», - указал глава ведомства.





«Через две недели я жду предложения по включению изменений в приказ по бесплатному амбулаторному лекарственному обеспечению по обеспечению нуждающихся детей этими помпами. То есть либо мы их будем закупать отдельно, либо мы договоримся и будем покупать расходные материалы, и помпы будут предоставлены самими компаниями бесплатно, а такая практика существует», - заключил Е. Биртанов.





Напомним, что на днях в социальных сетях со ссылкой на приказ Минздрава РК появилась информация об исключении инсулиновых помп для детей до 18 лет из перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного или льготного обеспечения на амбулаторном уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного медицинского страхования, в том числе специализированных лечебных продуктов для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями). В связи с этим Диабетическая Ассоциация РК (ДАРК) и Диабетический родительский комитет (ДИАРКОМ) призывали родителей сообщать обо всех случаях востребованности помп, случаях их поломки или выхода из строя, ситуациях связанных с истечением гарантийного срока.





Ксения Давыдова, Астана.



