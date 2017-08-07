Аким ЗКО посетил выставку в этноауле в Астане

С начала Дней культуры Западно-Казахстанской области в этноауле в Астане выставки, организованные областным историко-краеведческим музеем и областным центром народного творчества, не перестает удивлять посетителей духовными ценностями региона.





Сегодня западноказахстанская делегация во главе с акимом области Алтаем Кульгиновым, побывали на выставке. Глава региона работе выставки дал положительную оценку.









Делегатам были представлены ювелирные изделия мастера Толепбергена Сарманбекова, кожаные обувь и пояс, изготовленные Ерболатом Мусагалиевым. Асылан Сарыбаев выставил красивые сувениры в виде домбры с орнаментом, установленным на постамент.









Как мы ранее сообщили, в этноауле рядам с нашей расположилась и выставка мастеров прикладного искусства Кустанайской области.









"Мы на выставку привезли национальные изделия из кожи и войлока, изготовленные по новой технологии. Нам особенно понравились керамические посуды и красивые сувениры с орнаментом, камушки для оформления, сделанные руками наших коллег из ЗКО. Вот таким образом мы совместно проводим выставку мастеров прикладного искусства в рамках «ЭКСПО - 2017», – сказал акиму области Алтаю Кульгинову кустанайский художник-оформитель Арна Анкауов.









Западноказахстанская делегация с особым интересом посмотрела экспозиционные изделия областного историко-краеведческого музея. Директор музея Мирболат Ерсаев рассказал о том, что к нашей выставке проявили большой интерес туристы из Великобритании, Италия, России, Венгрии, Китая, Бельгии. Среди них был и руководитель программного офиса ОБСЕ в Астане, посол Дьердь Сабо.







