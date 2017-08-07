Аким ЗКО посетил выставку в этноауле в Астане
7 августа 2017, 15:45
Западноказахстанская делегация с особым интересом посмотрела экспозиционные изделия областного историко-краеведческого музея.
С начала Дней культуры Западно-Казахстанской области в этноауле в Астане выставки, организованные областным историко-краеведческим музеем и областным центром народного творчества, не перестает удивлять посетителей духовными ценностями региона.
Сегодня западноказахстанская делегация во главе с акимом области Алтаем Кульгиновым, побывали на выставке. Глава региона работе выставки дал положительную оценку.
Делегатам были представлены ювелирные изделия мастера Толепбергена Сарманбекова, кожаные обувь и пояс, изготовленные Ерболатом Мусагалиевым. Асылан Сарыбаев выставил красивые сувениры в виде домбры с орнаментом, установленным на постамент.
Как мы ранее сообщили, в этноауле рядам с нашей расположилась и выставка мастеров прикладного искусства Кустанайской области.
"Мы на выставку привезли национальные изделия из кожи и войлока, изготовленные по новой технологии. Нам особенно понравились керамические посуды и красивые сувениры с орнаментом, камушки для оформления, сделанные руками наших коллег из ЗКО. Вот таким образом мы совместно проводим выставку мастеров прикладного искусства в рамках «ЭКСПО - 2017», – сказал акиму области Алтаю Кульгинову кустанайский художник-оформитель Арна Анкауов.
Западноказахстанская делегация с особым интересом посмотрела экспозиционные изделия областного историко-краеведческого музея. Директор музея Мирболат Ерсаев рассказал о том, что к нашей выставке проявили большой интерес туристы из Великобритании, Италия, России, Венгрии, Китая, Бельгии. Среди них был и руководитель программного офиса ОБСЕ в Астане, посол Дьердь Сабо.
– Глава государства отметил, что модернизация общественного сознания берет начало именно из истории. Он обратил особое внимание на то, что, невозможно модернизиривать общественное сознание, не сохранив национальную культуру. Поэтому мы должны беречь и дорожить духовно-культурными ценностями и национальными изделиями с красивым орнаментом, расказывающими об истории края, - подчеркнул аким области Алтай Кульгинов.
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