За вооруженное ограбление аптеки жителя Актау приговорили к пяти годам тюрьмы

Приговор суда не вступил в законную силу.

ночью 16 июня мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку, где за кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он убежал. Услышав крики о помощи, вслед за злоумышленником побежал проходивший мимо мужчина. Грабитель несколько раз выстрелил в преследователя. Несмотря на это, последний догнал злоумышленника и задержал до приезда полиции.