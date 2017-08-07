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За вооруженное ограбление аптеки жителя Актау приговорили к пяти годам тюрьмы

7 августа 2017, 15:56

Инцидент произошел 16 июня.

Приговор в отношении ранее судимого жителя Актау 1981 года рождения, который совершил вооруженное нападение на аптеку в 151 доме 3 микрорайона, Актауский городской суд вынес 4 августа.

"Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы согласно пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - рассказали в Актауском городском суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ночью 16 июня мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку, где за кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он убежал. Услышав крики о помощи, вслед за злоумышленником побежал проходивший мимо мужчина. Грабитель несколько раз выстрелил в преследователя. Несмотря на это, последний догнал злоумышленника и задержал до приезда полиции.

Героем, обезвредившим грабителя, оказался Иван Закон. Мужчина получил ранение в грудь и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Позже его представили к награде за проявленную смелость. На сегодняшний день, как сообщил Иван Закон, обещанную награду он не получил.

Источник: Lada.kz
Фото: соцсети

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