А.Кульгинов:"ЭКСПО-2017" даст огромные возможности регионам наладить деловые отношения

По итогам состоявшегося форума был подписан меморандум о сотрудничестве и договор о привлечении транснациональных компаний.

Глава государства Н.Назарбаев поставил конкретную задачу перед акимами областей и представителей дипломатических корпусов об эффективном использовании площадки "ЭКСПО-2017" в целях привлечении инвестиций в регионы. 4 августа в корпоративном павильоне прошла презентация на тему "Инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области".





На данном мероприятии приняли участие вице министр иностранных дел РК М.Тлеуберди, аким Западно-Казахстанской области А.Кульгинов, комиссар "Экспо-2017" от Казахстана Р.Жошыбаев, руководители национальных компаний и международных финансовых институтов, также более 30 представителей посольств. Сначала вниманию участников форума были представлены инновационные проекты ЗКО и презентация об инвестиционном потенциале региона.





В ходе встречи управляющий директор АО"Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В Б.Сабиров выступил с инвестиционными проектами расширения КПО. Также были обсуждены перспективы развития группы компании "Nostrum Oil and Gas и ТОО "Жайкмунай" и.т.д.





Аким ЗКО отметил о значимости международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" и выразил надежду, что данная выставка даст огромные возможности регионам наладить деловые отношения со многими компаниями в привлечении инвестиций .









- На сегодняшний день в Уральске уже реализуются совместные проекты с иностранными компаниями. Например, уральский ТОО "Стеклосервис" вместе с компанией "Дженерал Финланд" выпускает строительные материалы. Также планируется реализовать проекты по переработке отходов и 3D проектирование в сфере строительства. Во время форума многие изъявили желание направить инвестиций в нашу область. Например, Иран, Китай и Израиль интересуются сельским хозяйством , - сказал А.Кульгинов.









По итогам состоявшегося форума был подписан меморандум о сотрудничестве и договор о привлечении транснациональных компаний в целях размещения заказов на предприятиях ЗКО.