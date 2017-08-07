Italdesign продал тираж своего первого суперкара
7 августа 2017, 15:59
Italdesign Automobili Speciali распродала все пять запланированных к производству экземпляров своего купе Zerouno
Компания Italdesign Automobili Speciali распродала все пять запланированных к производству экземпляров своего купе Zerouno и теперь подумывает о выпуске соплатформенного родстера. Об этом сообщил сам автопроизводитель.
Italdesign Automobili Speciali – новое подразделение знаменитой студии автомобильного дизайна и инжиниринга Italdesign, принадлежащей концерну Volkswagen. Этот бренд был создан в начале года для производства мелкосерийных авто для коллекционеров, и Zerouno – его первая модель. Она представляет собой купе с модульным карбон-алюминиевым шасси, полностью карбоновым кузовом и установленным внутри колесной базы 5,2-литровым 610-сильным атмосферником V10. Во многих аспектах Zerouno напоминает Lamborghini Huracan и Audi R8, но это не глубокий тюнинг – машина действительно была разработана с нуля.
20 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич Italdesign Automobili Speciali представит второй клиентский экземпляр Zerouno. От белого купе, показанного на выставке в Женеве, этот суперкар отличается не только красным кузовом, но и гоночным антикрылом с центральным продольным плавником. Каждый такой автомобиль стоит около 1,5 миллиона евро. В настоящее время уже ведутся переговоры с возможными покупателями родстера, который будет еще дороже.
Текст: Александр Орехов
Фото: Italdesign
Via cartimes
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