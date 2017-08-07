Жителю Алматинской области грозит уголовное наказание за нападение на полицейского
7 августа 2017, 16:07
Сейчас мужчина содержится под стражей.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован в Саркане, где в ночь с 5 на 6 августа в местную полицию поступил звонок из придорожного кафе о буйной пьяной компании, передает Zakon.kz.
Тревожный звонок подтвердили прибывшие по вызову полицейские, которым пришлось утихомиривать пять-шесть подвыпивших мужчин.
«Инициатор скандала, выказывая недовольство законными действиями полиции, набросился с кулаками на одного из сотрудников. В результате чего у полицейского была повреждена униформа, а также он получил удар по лицу. Несмотря на агрессивность пьяного правонарушителя, его удалось вывести на улицу, задержать и доставить в Сарканский РОВД», - рассказали в пресс-службе.
Сейчас задержанный мужчина содержится под стражей.
Факт применения насилия в отношении представителя власти официально зарегистрирован с возбуждением уголовного дела по ст.380 казахстанского уголовного законодательства.
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