Бельгия может запретить голосование о смертной казни в Турции
7 августа 2017, 16:14
Ранее о намерении запретить на своей территории голосование на возможном референдуме о восстановлении смертной казни в Турции объявили официальные лица в Германии и Австрии.
Бельгия, вероятно, запретит проведение на территории королевства голосование о восстановлении в Турции смертной казни, если турецкие власти решать организовать референдум по этому вопросу, сообщила телерадиокомпания RTBF, передает РИА Новости.
В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.
"Бельгия не обязана разрешать организацию референдума против своей воли", — цитирует RTBF премьер-министра Шарля Мишеля.
По его словам, в международном праве "не существует правил, которые формально обязывают Бельгию разрешить диаспорическому сообществу участие на своей территории в референдуме, проводимом в стране происхождения".
Власти Бельгии в 2014 году отказали посольству Сирии в разрешении провести голосование по выборам президента страны.
Ранее о намерении запретить на своей территории голосование на возможном референдуме о восстановлении смертной казни в Турции объявили официальные лица в Германии и Австрии.
Александр Шишло
Фото © AP Photo / Francois Walschaerts
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