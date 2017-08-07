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Рогозин заявил, что США планируют готовить молдавских диверсантов и спецназ

7 августа 2017, 16:18

Ранее сообщалось, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР), считает вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки" — американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестровьем", — написал Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя публикацию телеканала RT.

Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака". В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие жилые постройки. Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.

Военная база в Бульбоаке расположена всего в нескольких десятках километров от Тирасполя — столицы ПМР. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer.

При этом президент страны Игорь Додон не раз заявлял, что против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.

© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook

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