Рогозин заявил, что США планируют готовить молдавских диверсантов и спецназ

США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР), считает вице-премьер Дмитрий Рогозин,

Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.





По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака". В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие жилые постройки. Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.





Военная база в Бульбоаке расположена всего в нескольких десятках километров от Тирасполя — столицы ПМР. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer.





При этом президент страны Игорь Додон не раз заявлял, что против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.