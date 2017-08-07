СМИ сообщили о желании китайского миллиардера стать совладельцем «МЮ»

Представители неназванного китайского миллиардера начали переговоры с акционерами английского «Манчестер Юнайтед» о покупке доли в клубе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sunday Times.





По информации издания, стороны начали обсуждать детали возможной сделки несколько недель назад. Переговоры ведутся с независимыми акционерами из Нью-Йорка и Лондона, а не с семьей Глейзеров, чья доля в клубе составляет около 80 процентов. При этом отмечается, что некоторые члены семьи готовы продать инвесторам крупную долю акций.





В мае «Манчестер Юнайтед» был назван самой дорогой футбольной командой в Европе. Согласно исследованию аудиторской компании KPMG, клуб стоит три миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге заняли два испанских клуба — мадридский «Реал», оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская «Барселона» (2,76 миллиарда).





Американский миллиардер Малкольм Глейзер купил «Манчестер Юнайтед» в 2005 году. С того момента команда пять раз выигрывала Премьер-лигу (в 2007, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах), а также побеждала в Лиге чемпионов в 2008 году. В 2014 году владелец клуба умер, с тех пор основной пакет акций «Юнайтед» принадлежит его семье.





Фото: Reuters Staff/ Reuters







