Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жительница Актау получила множественные травмы после падения с четвертого этажа

7 августа 2017, 16:33

Предполагается, что инцидент произошел по причине послеродового психоза.

Пострадавшая находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Её состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Есет Шахатбаев, врач-ординатор отделения травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Женщину 1986 года рождения, выпавшую с четвертого этажа дома в 31 А микрорайоне, скорая помощь доставила в МОБ 5 августа в 02:30.

"Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в плевральной полости), перелом верхней трети левой плечевой кости, множественные переломы костей таза, закрытую травму живота, перелом нижней трети правой голени, открытый оскольчатый перелом левой пяточной кости. При поступлении у пациентки диагностирован травматический и геморрагический шок второй-третьей степени. Женщина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. Предполагается, что инцидент произошел по причине послеродового психоза", - прокомментировал Есет Шахатбаев.

Источник: Lada.kz
Фото: АСтв

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...