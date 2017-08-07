Жительница Актау получила множественные травмы после падения с четвертого этажа
7 августа 2017, 16:33
Предполагается, что инцидент произошел по причине послеродового психоза.
Пострадавшая находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Её состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Есет Шахатбаев, врач-ординатор отделения травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ).
Женщину 1986 года рождения, выпавшую с четвертого этажа дома в 31 А микрорайоне, скорая помощь доставила в МОБ 5 августа в 02:30.
"Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в плевральной полости), перелом верхней трети левой плечевой кости, множественные переломы костей таза, закрытую травму живота, перелом нижней трети правой голени, открытый оскольчатый перелом левой пяточной кости. При поступлении у пациентки диагностирован травматический и геморрагический шок второй-третьей степени. Женщина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. Предполагается, что инцидент произошел по причине послеродового психоза", - прокомментировал Есет Шахатбаев.
Источник: Lada.kz
Фото: АСтв
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