Tesla потеряла 63000 заказов на Model 3

Около 63 тысяч заказов на Tesla Model 3 были отмененными в процессе подготовки электромобиля к серийному производству. В результате общее число заявок сократилось с 518 до 455 тысяч. Об этом глава «Теслы» Илон Маск рассказал во время презентации отчета за второй квартал 2017 года.





Эти отмены происходили год с лишним – то есть с момента премьеры прототипа Model 3 весной 2016 года до показа первых товарных машин, состоявшегося в конце прошлого месяца. Маск назвал эти цифры несущественными. По его словам, компания могла бы легко набрать больше заказов, но сейчас в этом просто нет смысла, поскольку даже за вычетом упомянутых 63 тысяч очередь растянулась на 12-18 месяцев.





Пока Tesla поставляет Model 3 только своим сотрудникам, причем исключительно в заднеприводной модификации. К концу текущего года завод во Фримонте должен выйти на месячную производственную мощность в 20 тысяч экземпляров, но в настоящее время объемы выпуска этой модели на порядок ниже – за август покупателям передадут лишь 100 машин.





Весной 2018 года на конвейер встанет полноприводная Model 3 со вторым электромотором, во второй половине того же года начнутся поставки леворульных электромобилей за пределы США, а праворульные Model 3 появятся только к 2019 году.





Базовая комплектация Tesla Model 3 с запасом хода в 354 км на одном заряде стоит 35 тысяч долларов, но по факту ее начнут продавать только осенью. Пока же отгружают лишь машины с батареей увеличенной емкости (+9 тысяч долларов) и пакетом опций Premium Upgrades (+5 тысяч долларов).



