Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
7 августа 2017, 16:34
Болельщики «Спартака» вывесили адресованный бывшему нападающему санкт-петербургского «Зенита» баннер
Болельщики московского «Спартака» вывесили адресованный бывшему нападающему санкт-петербургского «Зенита» Александру Кержакову баннер во время церемонии на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов в аккаунте в Twitter.
Болельщики "Спартака" тоже подготовили перфоманс для Кержакова. #ЗенитСпартакpic.twitter.com/xfsNJB9r94— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
Матч проходил в воскресенье, 6 августа, и завершился со счетом 5:1 в пользу «Зенита». В составе хозяев голами отметились Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45-я), Доменико Кришито (57-я), Далер Кузяев (63-я). Еще один мяч в свои ворота отправил вратарь «Спартака» Артем Ребров (78-я). Гости сумели лишь размочить счет. С пенальти за фол на Зе Луише отличился Квинси Промес (72-я).
Во время встречи на стадионе протекла крыша. Протечка была вызвана сильным ливнем. Это произошло во второй раз за две недели.
В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью очками.
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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