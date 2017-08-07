Как спасали едва не выпавшую из окна маленькую астанчанку

Оставшаяся одна дома девочка едва не выпала из окна второго этажа.

Успехом завершилась операция по спасению маленькой девочки, забравшейся на окно в минувшие выходные в Астане, сообщили в столичном ДЧС.





Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Рыскулбекова. По прибытию спасателей ребенок стоял у распахнутого окна на втором этаже.









Перед тем как начать операцию, спасатели растянули одеяло для страховки и смягчения удара. Одному из сотрудников ЧС с помощью лестницы удалось попасть в квартиру и успокоить ребенка.





Девочка находилась дома одна, без присмотра взрослых.





Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призывает граждан не оставлять маленьких детей без присмотра.





Отметим, что 3 августа из окна пятого этажа по неосторожности выпал ребенок по адресу проспект Республики, 43А, он госпитализирован в больницу. Также 6 августа в пятиэтажном доме по адресу Улица 187, дом 14/4, из окна квартиры на четвертом этаже из-за недосмотра родителей выпал ребенок и госпитализирован в больницу.







