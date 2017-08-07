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Как спасали едва не выпавшую из окна маленькую астанчанку

7 августа 2017, 16:39

Оставшаяся одна дома девочка едва не выпала из окна второго этажа.

Успехом завершилась операция по спасению маленькой девочки, забравшейся на окно в минувшие выходные в Астане, сообщили в столичном ДЧС.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Рыскулбекова. По прибытию спасателей ребенок стоял у распахнутого окна на втором этаже.


Перед тем как начать операцию, спасатели растянули одеяло для страховки и смягчения удара. Одному из сотрудников ЧС с помощью лестницы удалось попасть в квартиру и успокоить ребенка.

Девочка находилась дома одна, без присмотра взрослых.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призывает граждан не оставлять маленьких детей без присмотра.

Отметим, что 3 августа из окна пятого этажа по неосторожности выпал ребенок по адресу проспект Республики, 43А, он госпитализирован в больницу. Также 6 августа в пятиэтажном доме по адресу Улица 187, дом 14/4, из окна квартиры на четвертом этаже из-за недосмотра родителей выпал ребенок и госпитализирован в больницу.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: кадр из видео.

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