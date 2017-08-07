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Задержан один из участников потасовки с применением оружия в Петропавловске

7 августа 2017, 16:41

Второй подозреваемый находится в розыске.

Задержан один из участников потасовки, в ходе которой было применено оружие, передает Zakon.kz.

Напомним, в ночь на 29 июля около ночного клуба «Парк Сити» в ходе потасовки было применено огнестрельное пневматическое оружие. В результате пострадавший 19-летний петропавловец лишился ноги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство с применением оружия».

"Два участника инцидента были объявлены в розыск. Один из них - 20-летний житель Кызылжарского района Кайрат Аушахманов задержан. В отношении него избрана мера пресечения – «арест». В отношении второго – 21-летнего жителя Петропавловска - проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в полиции.

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