В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Facebook сообщила, что работает над устранением неполадок.

Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает передает ТАСС





По его информации, сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.





What happens in Estonia, stays in Estonia. Until it turns 18. Then it moves to Finland. — Stewart Johnson (@StewartEestis) 14 апреля 2016 г.





В заявлении Facebook отмечается, что компания работает над устранением неполадок.



