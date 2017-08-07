В работе Facebook и Instagram произошел сбой
7 августа 2017, 16:43
Facebook сообщила, что работает над устранением неполадок.
Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает ТАСС.
По его информации, сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.
What happens in Estonia, stays in Estonia. Until it turns 18. Then it moves to Finland.— Stewart Johnson (@StewartEestis) 14 апреля 2016 г.
В заявлении Facebook отмечается, что компания работает над устранением неполадок.
Фото © EPA/ROLF VENNENBREND
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