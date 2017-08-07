Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

7 августа 2017, 16:43

Facebook сообщила, что работает над устранением неполадок.

Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает ТАСС.

По его информации, сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.


В заявлении Facebook отмечается, что компания работает над устранением неполадок.

Фото © EPA/ROLF VENNENBREND

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...