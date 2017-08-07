Появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по борьбе

Спортсмен получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, в результате чего скончался.

В сети появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко на побережье Байкала возле села Горячинск. Ролик опубликован на YouTube-канале «Издательский дом "Информ Полис"».





На записи видно, как двое злоумышленников наносят спортсмену удары по голове. Вначале Власко сопротивляется и пытается подняться, а затем падает без движения.









Утром 29 июля Власко вступил в конфликт с группой молодежи, отдыхавшей неподалеку. Завязалась драка, спортсмен получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, в результате чего скончался. Личности убийц установлены, оба заключены под стражу.





20-летний Власко был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории до 96 килограммов. Он дважды побеждал на чемпионате Европы среди юниоров, неоднократно выигрывал и становился призером международных и российских соревнований.





Видео: Издательский дом Информ Полис / YouTube



