В ЕНПФ озвучили план развития на ближайший период

2 августа состоялось заседание Совета Директоров ЕНПФ, на котором был утвержден скорректированный план развития Фонда на ближайший период, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу накопительного фонда.

В качестве одной из основных целей обозначено повышение уровня финансово-правовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения. Вместе с тем не менее важным остается и соответствие качества оказания услуг стандартам лучших мировых практик.

Следующая цель - это укрепление доверия населения к накопительной пенсионной системе за счет обеспечения прозрачности деятельности ЕНПФ и формирование культуры построения персональных пенсионных планов в том числе с учетом развития добровольных пенсионных планов.

Ряд задач предстоит решить фонду в рамках дальнейшего законодательного развития и совершенствования пенсионной системы - введению ежемесячного графика пенсионных выплат, внедрению условно-накопительного компонента.

До конца 2017 года запланировано выполнение таких задач, как реализация возможности подачи электронных заявлений на изменение реквизитов, запуск пилотных проектов по терминалам самообслуживания и проектам по предоставлению электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру одного из банков второго уровня Казахстана, реализация мер по повышению прозрачности деятельности Фонда и информированности населения.

В дальнейших планах реализация электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру банков второго уровня Казахстана, создание единой (по текущим и историческим данным) информационной базы данных по всем операциям на ИПС и реализация индивидуального пенсионного калькулятора, интегрированного с информацией на ИПС. А также внедрение стандартов по системе менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. В 1 полугодии 2018 года Фонд планирует получить международный сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015.

Вместе с тем, в рамках реализации дальнейших планов развития Фонда будет продолжена работа по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных и малоэффективных расходов. В результате уже проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год на 11,7 млрд. тенге (-28%).

Анализ бизнес-процессов позволил оптимизировать и сократить дублирующие и неэффективные процессы, пересмотреть систему оплаты труда и организационную структуру, за счет чего в 2017 году сокращены ранее утвержденные расходы на оплату труда - на 2,4 млрд тенге (или на 23%). Кроме того, сокращение расходов на аренду помещений по сравнению с утвержденным планом предлагается осуществить на 419,7 млн тенге (или на 29,8%). Также согласно скорректированному плану на 2017 год сокращены командировочные расходы, с уменьшением по сравнению с утвержденным планом на 71 млн тенге (или на 36%).

В рамках оптимизации расходов и развития региональной сети во втором полугодии 2017 года планируется запустить пилотный проект «Мобильный офис». Основываясь на анализе нагрузки на отделения фонда, их посещаемость и количество проведенных операций, в фонде пришли к выводу, что в некоторых отдаленных районах и поселках нерационально содержать офисы, но жители этих населенных пунктов должны получать весь спектр пенсионных услуг. Поэтому Мобильный (передвижной) офис ЕНПФ будет приезжать к ним по мере необходимости. Специально оборудованный всей необходимой техникой и спутниковой связью автомобиль, своего рода передвижной центр персонального обслуживания, будет предоставлять все услуги в режиме online.

Проект планируется пока реализовать в трех регионах - Костанайской, Алматинской и Атырауской областях. Выбор регионов обусловлен, прежде всего, климатическими, географическими, а также территориальными условиями. К примеру, в Костанайской области много районов и населенных пунктов, которые находятся на удаленном расстоянии от областного центра. Алматинская область отличается как высокой плотностью населения, так и большим количеством населенных пунктов. В Атырау пилотный проект решено запустить в связи с большим количеством людей, работающих в компаниях по нефтегазовой отрасли, которые, как правило, находятся на большом расстоянии от населенных пунктов.