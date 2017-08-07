К открытому правительству

Инна Еньшина

На сегодняшний день в республике запущены все компоненты «Открытого правительства», которые включают в себя разделы «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты», «Открытый диалог» и возможность оценки эффективности деятельности госорганов. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в рамках брифинга о ходе реализации пятой институциональной реформы Плана нации «100 конкретных шагов».

Определенное Планом нации пятое направление - формирование подотчетного государства - включает в себя внедрение новой системы аудита и оценки работы госаппарата, создание «Открытого правительства», внедрение практики ежегодных публичных выступлений руководителей госорганов перед населением о достижении ключевых показателей развития, обеспечение онлайн-доступности статистических баз данных центральных госорганов, создание госкорпорации «Правительство для граждан» в качестве единого провайдера государственных услуг.

Особого внимания здесь заслуживает обеспечение прозрачности статистических данных госорганов, которые включают в себя обязательную публикацию финансовой отчетности, результатов аудитов, итогов оценки эффективности деятельности, результатов общественной оценки качества госуслуг, отчетов об исполнении бюджетов.

Как подчеркнул в ходе брифинга Министр информации и коммуникаций, на данный момент запущены все компоненты «Открытого правительства»:

- Это «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты», «Открытый диалог» и раздел оценки эффективности деятельности государственных органов. Если коротко говорить о каждом, то портал «Открытые НПА» обеспечивает участие граждан в рассмотрении проектов нормативных правовых актов и концепций законопроектов. На данный момент на портале к публичному обсуждению представлено более 420 документов. В целом же в прошлом году размещено более семи тысяч проектов НПА. Портал «Открытый бюджет» создан с целью обеспечить общественный контроль над расходованием бюджетных средств. На сегодня на портале опубликованы около 13 тыс. проектов бюджетных программ, а также отчеты об их реализации за истекший финансовый год. Портал «Открытые данные» призван аккумулировать наборы данных госорганов, в том числе для разработки на их основе мобильных приложений. Портал интегрирован с едиными системами «Адресный регистр» и Единая нормативно-справочная информация, - пояснил Министр.

Площадкой для установления эффективной обратной связи между госорганами и обществом призван стать портал «Открытый диалог». Сегодня на него поступило более 191 тыс. обращений, на 140 тыс. из них предоставлены ответы. В разделе «Оценка эффективности деятельности госорганов» размещаются отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов центральных госорганов и отчеты о реализации программ развития территорий с возможностью их публичного обсуждения. Для обеспечения комфорта пользователей проведен редизайн данных ресурсов. Также ведется работа по обучению госслужащих ответственности за размещение информации на порталах «Открытого правительства».

- Если говорить простыми словами, «Открытое правительство» - это уникальный шаг нашего государства навстречу демократизации общества. Теперь мы будем обязаны публиковать все бюджеты госорганов. Каждый желающий сможет зайти на портал и ознакомиться с этими отчетами. Введение портала «Открытый диалог» означает, что любой государственный чиновник обязан ответить на поступающие вопросы. Прежде чем принять нормативный правовой акт, мы обязаны разместить его на портале «Открытые НПА». Допустим, законопроект, который нами сейчас внесен в Мажилис, прежде был опубликован на портале. У всех желающих была возможность изучить его и внести свои замечания, - подчеркнул Д. Абаев.

Что касается реализации 100-го шага, Госкорпорация «Правительство для граждан» создана в прошлом году. Сейчас через данную структуру из 723 госуслуг можно получить 548, или 76 процентов. В этом году объем оказываемых Госкорпорацией услуг планируется довести до 85 процентов.

- Главная цель в том, что люди не будут ходить по госорганам, они будут приходить к оператору, т.е. во фронт-офисы «Правительства для граждан». Это означает, что любая госуслуга, которая попадает в реестр оказываемых Госкорпорацией, автоматически упрощается, т.е. процесс будет автоматизирован. Автоматизация процесса - очень серьезный шаг в борьбе с коррупцией, - пояснил Министр информации.

Сейчас Госкорпорация объединяет около 350 фронт-офисов по всей стране, в которых работают более 20 тыс. сотрудников. Только за первое полугодие этого года оказано более 21 млн. услуг, в том числе 14 млн. - в электронном формате.

Как отмечают в профильном ведомстве, Госкорпорацией особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. На сегодня на разных должностях в «Правительстве для граждан» работают около 500 человек с ограниченными возможностями.

Помимо этого успешно реализуется комплекс мер, направленных на сокращение и упрощение требований по представлению документов: увеличивается количество госуслуг, получаемых без ЭЦП, ведется работа по интеграции информационных систем различных госорганов для исключения требования электронных справок у граждан, внедрению возможности получения на е-gov персональных данных гражданина по его согласию третьими лицами, как правило, это работодатели.

- Нами постоянно проводится работа по внедрению новых госуслуг, некоторые из них мы переводим в электронный формат. Например, если прежде услуга оказывалась госорганом, и поскольку у него не было доступа к базам данных, приходилось запрашивать адресную справку, справку о судимости и ждать их получения, то теперь при обращении в наши офисы операторы сами запрашивают в базе необходимые данные, - пояснил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

Что касается открытости министерств и ведомств, то, как подчеркнули спикеры, в будущем эффективность их работы планируется оценивать в том числе по уровню обеспечения прозрачности деятельности и полноте публикуемой на порталах «Открытого правительства» информации.

В целом же, говоря об открытости, можно отметить, что на сегодня проделана большая работа по повышению прозрачности большинства центральных госорганов. Об этом можно судить хотя бы по регулярно организуемым прямым трансляциям заседаний Правительства, брифингов и пресс-конференций, благодаря которым каждый желающий может в онлайн-режиме ознакомиться с результатами работы государственных органов.