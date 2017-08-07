В Алматы 7 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП
7 августа 2017, 16:49
Состояние пострадавших пока неизвестно.
В Алматы столкнулись грузовик марки Mercedes-Benz и автобус, полный пассажиров, есть пострадавшие, сообщает Казинформ.
Как рассказали очевидцы, грузовик поворачивал с улицы Тлендиева на ул. Толеби, водитель, не заметив общественный транспорт, допустил столкновение.
В автобусе находились пассажиры, из них семь человек получили травмы. Их увезла карета скорой помощи. Состояние пострадавших пока неизвестно.
Настоящую причину дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
Шолпан Оразбекова.
Фото: inform.kz.
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