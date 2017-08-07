В Алматы 7 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП

В Алматы столкнулись грузовик марки Mercedes-Benz и автобус, полный пассажиров, есть пострадавшие, сообщает сообщает Казинформ





Как рассказали очевидцы, грузовик поворачивал с улицы Тлендиева на ул. Толеби, водитель, не заметив общественный транспорт, допустил столкновение.





В автобусе находились пассажиры, из них семь человек получили травмы. Их увезла карета скорой помощи. Состояние пострадавших пока неизвестно.





Настоящую причину дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.





Шолпан Оразбекова.



