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В Алматы 7 пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП

7 августа 2017, 16:49

Состояние пострадавших пока неизвестно.

В Алматы столкнулись грузовик марки Mercedes-Benz и автобус, полный пассажиров, есть пострадавшие, сообщает Казинформ.

Как рассказали очевидцы, грузовик поворачивал с улицы Тлендиева на ул. Толеби, водитель, не заметив общественный транспорт, допустил столкновение.

В автобусе находились пассажиры, из них семь человек получили травмы. Их увезла карета скорой помощи. Состояние пострадавших пока неизвестно.

Настоящую причину дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Шолпан Оразбекова.

Фото: inform.kz.

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