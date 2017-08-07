Игрушки, созданные по рисункам детей

Эта история началась с того, что мать искала подарок для своего 4-летнего сына. Ей не хотелось покупать обычные стандартные игрушки, которыми забиты все магазины. Хотелось чего-то необычного, которое было бы близко и дорого ребенку. И тогда ей попались на глаза рисунки ребёнка – и вдохновение пришло.





Дело оказалось удачным – многие родители захотели увековечить рисунки детей в «игрушках с душой». Со временем Венди открыла компанию «Child’s Own Studio» и по сегодняшний день радует родителей и детей по всему миру.





Работы в которых удачно сочетается вся сила детского воображения и творческих способностей.











