Главный собор Чили превратился в столовую для бедных

Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися.

Кафедральный собор чилийской столицы стал на один вечер большой столовой, предоставившей ужин для 350 пенсионеров, бедных и бездомных, сообщает "Радио Ватикана", передает передает РИА Новости





"Любовь творит чудеса. Будем же умножать чудеса Иисуса делами доброты", — сказал по этому случаю архиепископ Сантьяго-де-Чили кардинал Рикардо Эссати Андрельо.





Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися. Встреча в кафедральном соборе началась с благословения трапезы, которую подготовили волонтёры. В Сантьяго насчитывается около 40 социальных столовых и приемных центров, которыми управляет католический благотворительный фонд "Каритас".





"Не существует никакого различия по цвету кожи или по социальному статусу. Мы — братья и сёстры, ибо у нас есть один Отец, наш Бог; у нас есть наш брат, Иисус, Который отдал Свою жизнь дабы мы, в свою очередь, между собой были братьями", — подчеркнул чилийский примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо, открывая благотворительный вечер.





Он также призвал верующих всегда держать двери открытыми для нуждающихся.



