Главный собор Чили превратился в столовую для бедных
7 августа 2017, 16:59
Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися.
Кафедральный собор чилийской столицы стал на один вечер большой столовой, предоставившей ужин для 350 пенсионеров, бедных и бездомных, сообщает "Радио Ватикана", передает РИА Новости.
"Любовь творит чудеса. Будем же умножать чудеса Иисуса делами доброты", — сказал по этому случаю архиепископ Сантьяго-де-Чили кардинал Рикардо Эссати Андрельо.
Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися. Встреча в кафедральном соборе началась с благословения трапезы, которую подготовили волонтёры. В Сантьяго насчитывается около 40 социальных столовых и приемных центров, которыми управляет католический благотворительный фонд "Каритас".
"Не существует никакого различия по цвету кожи или по социальному статусу. Мы — братья и сёстры, ибо у нас есть один Отец, наш Бог; у нас есть наш брат, Иисус, Который отдал Свою жизнь дабы мы, в свою очередь, между собой были братьями", — подчеркнул чилийский примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо, открывая благотворительный вечер.
Он также призвал верующих всегда держать двери открытыми для нуждающихся.
Фото © РИА Новости / Валерий Мельников
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