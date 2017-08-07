Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Главный собор Чили превратился в столовую для бедных

7 августа 2017, 16:59

Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися.

Кафедральный собор чилийской столицы стал на один вечер большой столовой, предоставившей ужин для 350 пенсионеров, бедных и бездомных, сообщает "Радио Ватикана", передает РИА Новости.

"Любовь творит чудеса. Будем же умножать чудеса Иисуса делами доброты", — сказал по этому случаю архиепископ Сантьяго-де-Чили кардинал Рикардо Эссати Андрельо.

Благотворительная акция была приурочена к началу августа — месяца, посвященного солидарности с нуждающимися. Встреча в кафедральном соборе началась с благословения трапезы, которую подготовили волонтёры. В Сантьяго насчитывается около 40 социальных столовых и приемных центров, которыми управляет католический благотворительный фонд "Каритас".

"Не существует никакого различия по цвету кожи или по социальному статусу. Мы — братья и сёстры, ибо у нас есть один Отец, наш Бог; у нас есть наш брат, Иисус, Который отдал Свою жизнь дабы мы, в свою очередь, между собой были братьями", — подчеркнул чилийский примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо, открывая благотворительный вечер.

Он также призвал верующих всегда держать двери открытыми для нуждающихся.

Фото © РИА Новости / Валерий Мельников

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...