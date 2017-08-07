Илон Маск расстался с актрисой Эмбер Херд
7 августа 2017, 17:07
Источник утверждает, что им помешала работа.
Издание Us Weekly сообщило о прекращении романтических отношений между американской актрисой Эмбер Херд и бизнесменом Илоном Маском, передает Lenta.ru.
Маск постоянно занят, Херд до октября уехала в Австралию для съемок в фильме «Аквамен». Оставить карьеру ради жизни с миллиардером актриса не намерена.
Маск встретил Херд в 2013 году на съемочной площадке фильма «Мачете убивает», где миллиардер сыграл небольшую роль. Несколько лет он безуспешно искал личной встречи с актрисой. В мае 2016-го Херд подала на развод с актером Джонни Деппом. Позднее в том же году ее заметили с Маском. В апреле 2017-го они подтвердили слухи о своих отношениях. Отец Херд утверждал, что пара настроена очень серьезно и подумывает о свадьбе.
46-летний бизнесмен Илон Маск был одним из основателей платежной системы PayPal. Он возглавляет компанию Tesla Motors, производящую электромобили, и фирму SpaceX, разрабатывающую ракеты и космические корабли. Его состояние оценивается в 16,6 миллиарда долларов.
31-летняя актриса Эмбер Херд известна по ролям в лентах «Ромовый дневник» и «Девушка из Дании». Сейчас она снимается в фильмах «Аквамен» и «Лига справедливости» по мотивам комиксов DC.
Фото с сайта today.it
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