Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Илон Маск расстался с актрисой Эмбер Херд

7 августа 2017, 17:07

Источник утверждает, что им помешала работа.

Издание Us Weekly сообщило о прекращении романтических отношений между американской актрисой Эмбер Херд и бизнесменом Илоном Маском, передает Lenta.ru.

Маск постоянно занят, Херд до октября уехала в Австралию для съемок в фильме «Аквамен». Оставить карьеру ради жизни с миллиардером актриса не намерена.

Маск встретил Херд в 2013 году на съемочной площадке фильма «Мачете убивает», где миллиардер сыграл небольшую роль. Несколько лет он безуспешно искал личной встречи с актрисой. В мае 2016-го Херд подала на развод с актером Джонни Деппом. Позднее в том же году ее заметили с Маском. В апреле 2017-го они подтвердили слухи о своих отношениях. Отец Херд утверждал, что пара настроена очень серьезно и подумывает о свадьбе.

46-летний бизнесмен Илон Маск был одним из основателей платежной системы PayPal. Он возглавляет компанию Tesla Motors, производящую электромобили, и фирму SpaceX, разрабатывающую ракеты и космические корабли. Его состояние оценивается в 16,6 миллиарда долларов.

31-летняя актриса Эмбер Херд известна по ролям в лентах «Ромовый дневник» и «Девушка из Дании». Сейчас она снимается в фильмах «Аквамен» и «Лига справедливости» по мотивам комиксов DC.

Фото с сайта today.it

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...