Ж.Туймебаев: Работа акимов районов и городов будет оцениваться по результатам привлеченных внешних инвестиций

Привлечение внешних инвестиций должно внести большой вклад в развитие региона. В этой цели акимы районов должны создать все соответствующие условия для привлечения инвесторов и предпринимателей. Также, необходимо качественно и в срок ускорить строительство объектов, которые должны быть завершены до оконца текущего года. Об этом сегодня на селекторном заседании в областном акимате сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима области.





На повестке селекторного заседании были рассмотрены три основные вопросы. Один из них – исполнение в области индикаторов на 2016-2020 годы по программе «Даму» за 6 месяцев.





«В область направлено 180,6 млрд. тенге инвестиций, что в соответствии с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 33%. Объем инвестиций увеличился за счет работ по модернизации нефтеперерабатывающего завода. По данному показателю регион занимает 1 место в республике», - сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.





Однако, в нескольких акиматах районов и городов ограничиваются лишь бюджетными инвестициями, а работа по привлечению частных инвестиций ведется на низком уровне. Обратив особое внимание на актуальность данного вопроса, глава региона сделал ряд замечаний акимам районов и городов, и дал соответствующие поручения.









«Теперь работа акимов районов и городов будет оцениваться по результатам привлеченных внешних инвестиций. Особое значение будет придаваться этому вопросу во время проведения анализа деятельности всех акимов в конце года. Поэтому необходимо разработать проекты, которые заинтересуют инвесторов, а также следует провести на должном уровне все работы по предоставлению льгот со стороны государства», - сказал Ж.Туймебаев.





Кроме того, на селекторном заседании были затронуты вопросы сферы строительства.





В 2017 году на реализацию 209 инвестиционных проектов на территории области, заказчиками которых являются областное управление строительства, а также акиматы районов и городов рассмотрено выделение 64,9 млрд. тенге. Из запланированных 209 объектов, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 116, оставшиеся 93 объектов являются переходящими на 2018 год. В связи с этим, исполняющая обязанности руководителя управления образования Раушан Ергашева отметила, что в сентябре текущего года на благо народа будут сданы 20 школ.





Наряду с этим, руководитель управления здравоохранения Мукан Егизбаев рассказал о ходе капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения.









Стоит отметить, что в ходе заседания также обсудили ход работ по подготовке к зимнему отопительному сезону. В частности, отмечено о необходимости обратить особое внимание подготовке к зимнему отопительному сезону образовательных и социальных объектов. В целом, в области к предстоящему отопительному сезону из 3209 бюджетных учреждений готовы 2677.





«Работы по подготовке к отопительному сезону должны быть полностью завершены до 25 августа. Необходимые для отопительного сезона уголь, жидкое топливо, мазут следует собрать до конца месяца и должны находиться в фонде. В связи с этим, руководители городов, районов и руководители соответствующих сфер будут предоставлять еженедельные отчеты», - сказал Ж.Туймебаев.



