Отец пропавшей в Бахрейне девушки рассказал о её возвращении

Отец Тагины Хайтметовой рассказал о состоянии дочери, сообщает сообщает Informburo





Мужчина признался, что был в шоке, когда узнал, что девушка улетела именно в Бахрейн, никому ничего не сказав. Он добавил, что Тагина связалась с "работодателем" через интернет. Почему она совершила такой поступок, он объяснить пока не может.





О деталях произошедшей ситуации мужчина говорить отказался, так как сам ещё не знает подробностей. По его словам, девушка приехала вчера, 6 августа, после обеда. Она была простывшей с температурой, ко всему прочему у нее сейчас стрессовое состояние. Также отец девушки добавил, что планирует отправить жену с дочерью на родину - юг Казахстана - для отдыха.





Заявление на людей, от которых пострадала Тагина, семья пока писать не собирается.





"Нам из МИД звонили, говорили, что могут помочь с заявлением. Им рахмет. Пока ничего не хочу. Итак она говорит: "Зачем вы заявление писали, всю жизнь мне испортили. Весь Казахстан об этом узнал". Плачет тоже. Мы итак её еле успокаиваем. Сейчас она дома, приходит в себя", – заключил отец Тагины.





Напомним , сегодня официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков сообщил подробности возвращения казахстанки.





"Девушка нашлась и самостоятельно вернулась домой. Сейчас она в окружении своих родных. Как мне сообщили родители, чувствует она себя нормально. Но, судя по всему, получила серьезную психологическую травму и нуждается в поддержке", — рассказал Zakon.kz Жайнаков.





Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что если девушка решит обратиться с заявлением на тех лиц, которые могли насильно удерживать ее, то МИД РК окажет ей и ее семье необходимую помощь для привлечения их к ответственности.





По его словам, с первых дней, как казахстанским дипломатам поступило обращение о пропаже, консул РК провел встречу с руководством криминальной полиции Бахрейна.

"Полиция этой страны сработала оперативно, были проведены розыскные мероприятия, в том числе обыски в гостинице, где могла находиться девушка. Считаем, что все активные поиски родителей, полиции и нашего посольства способствовали возвращению девушки в Казахстан", — заключил Жайнаков.





По словам родителей, в конце июля девушка сообщила о том, что нашла работу и обустроилась в Бахрейне, однако с тех пор на связь больше не выходила . Отмечалось, что она нашла работу, предположительно, в отеле.





Жадра Жулмухаметова.



