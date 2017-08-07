Кадровые назначения в акимате СКО

Заседание акимата под председательством акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова началось с кадровых назначений.

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова Дулат Каратайұлы Тайшабай назначен уполномоченным по этике аппарата акима Северо-Казахстанской области.

Дулат Каратайұлы 1979 года рождения, родился в селе Хмельницкое Тимирязевского района, Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию по специальностям «основы права и экономики», «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 2000 года экономистом-юристом ТОО «Мичуринский» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области;

В 2001 году занимал должность ведущего специалиста Северо-Казахстанского филиала РГП «Хозяйственное управление Министерства юстиции РК» города Петропавловска;

С 2001 по 2003 годы работал главным специалистом отдела ЗАГС управления юстиции Северо-Казахстанской области;

С 2003 по 2005 годы являлся судебным исполнителем администратора судов Северо-Казахстанской области;

С 2005 по 2017 годы прошел трудовой путь от главного специалиста до руководителя управления департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;

С 2016 года до настоящего назначения занимал должность руководителя управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

Также был представлен новый руководитель Департамента охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК им назначен Серикбай Халимович Касмакасов.

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов поздравил заместителя акима области по социальным вопросам Анархан Дюсенову с переходом на другую должность.

Кроме этого, приказом председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Алмат Тунгатович Кожахметов назначен директором АО «Аграрная кредитная корпорация» филиала по Северо-Казахстанской области.

Далее в ходе заседания областного акимата были рассмотрены вопросы об итогах работы местной полицейской службы за 1 полугодие текущего года, о буртовании свалок твердых бытовых отходов в населенных пунктах и оформлению разрешительных документов, а также были обсуждены постановления, внесенные на рассмотрение членов акимата СКО.

По первому вопросу присутствующих проинформировал начальник местной полицейской службы Канат Айтбаев.

«Принимаемые меры по профилактике правонарушений, позволили на территории области, обеспечить положительную тенденцию снижения общего количества преступлений на -28,1%, в том числе количества тяжких на -26,4% и особо тяжких на -27,6%. Необходимо отметить, что по итогам 6 месяцев текущего года снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на -14,7%, на улицах на -13,7%, ранее совершавшими на -28,3%, несовершеннолетними на -23,7%, в состоянии опьянения на -17,7% », — отметил Канат Айтбаев.

В текущем году одним из приоритетных направлений деятельности МПС является установка систем видеонаблюдения. В настоящее время система видеонаблюдения в районах области состоит из 478 видеонаблюдения. С начала года с использованием систем видеонаблюдения зафиксирован 81 факт, способствовавший раскрытию преступлений, выявлено 8437 административных правонарушений.

«Выделили мы вам деньги на покупку видеокамер. Данная сумма до сих пор не освоена, государственные закупки затягиваются. В Интернете информациии нет, мы же говорили что все должно быть в открытом доступе. 300 миллионнов тенге выделено на приобретение камер видеонаблюдения», — подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов.

Кроме этого, входе совещания аким области акцентировал внимание на прозошедшей перестелке между подростками.

«В «Парк Сити» произошло резонансное событие с баскетболистом Игорем Нанаевым. Судебный процесс шел очень долго, разбирались, вынесли приговор. В этом году недавно опять на том же месте происходит событие — стрельба между подростками. Одного задержали. При этом рядом находится полицейский пункт, камеры видеонаблюдения», — отметил глава региона.

Начальник местной полиции Канат Айтбаев по данному факту доложил, что служебное расследование ведется. По окончанию будут приняты меры вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

По второму вопросу проинформировал и.о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Анатолий Усольцев.

«На территории Северо-Казахстанской области размещение отходов осуществляется на 488 объектах, из них 486 находятся в районах и 2 в городе Петропавловск. В 2016 году районными акиматами по согласованию с местным населением была проведена оптимизация объектов размещения ТБО. Ранее насчитывалось 579 объектов, после проведения оптимизации общее количество сократилось на 91 объект», — отметил Анатолий Усольцев.

На территории области функционирует 21 предприятие осуществляющее деятельность в сфере сортировки, утилизации и переработке отходов, из них 9 занимаются сортировкой, переработкой и утилизацией ТБО: макулатура, пластик, стекло, отработанное электрическое и электронное оборудование. В целях раздельного сбора отходов в г. Петропавловске установлено 310 контейнеров для сбора пластика.

Также Анатолий Усольцев отметил что за первое полугодие текущего года данными предприятиями переработано и отправлено на переработку 1638 тонн твердых бытовых отходов, что больше на 457 тонн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Аким области Кумар Аксакалов поручил до середины сентября завершить работы по буртованию свалок.

«По Дорожной карте проводится установка специальных контейнеров для раздельного сбора отходов в городе Петропавловск. По состоянию на апрель 2017 года установлено 310 контейнеров для пластика. Тогда как пластик составляет 3-4 процента от основного состава твердых бытовых отходов, а остальные собираются в общий контейнер и выкидываются», -отметил глава региона.

Также на встрече были рассмотрены проекты-постановления от управлений, по которым в ходе заседания были приняты соответствующие решения.