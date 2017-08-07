В Алматы группа пьяных мужчин напала на полицейских
7 августа 2017, 17:14
В Ауэзовский РОП было доставлено 9 человек.
В Алматы пьяные посетители кафе напали на полицейских, приехавших по вызову, передает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДВД Алматы, инцидент произошел в Ауэзовском районе в мкр.Таугуль. Около 4 часов утра в полицию поступил звонок о слишком шумной компании в одном из кафе.
Прибывший на место экипаж "Буран" застал группу дерущихся пьяных мужчин. Вызвав подмогу, сотрудники направились к дерущимся, чтобы прекратить происходящее. Тогда агрессия пьяных людей была направлена и на полицейских. Один из них получил сильный удар по голове.
Несмотря на активное сопротивление буйные посетители кафе были задержаны. В Ауэзовский РОП было доставлено 9 человек, выявлены двое наиболее активных. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по ст.380 ч.1 УК РК - Применение насилия в отношении представителя власти.
Пострадавшему сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался.
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