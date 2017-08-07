В Алматы группа пьяных мужчин напала на полицейских

В Ауэзовский РОП было доставлено 9 человек.

В Алматы пьяные посетители кафе напали на полицейских, приехавших по вызову,





Как уточнили в пресс-службе ДВД Алматы, инцидент произошел в Ауэзовском районе в мкр.Таугуль. Около 4 часов утра в полицию поступил звонок о слишком шумной компании в одном из кафе.





Прибывший на место экипаж "Буран" застал группу дерущихся пьяных мужчин. Вызвав подмогу, сотрудники направились к дерущимся, чтобы прекратить происходящее. Тогда агрессия пьяных людей была направлена и на полицейских. Один из них получил сильный удар по голове.





Несмотря на активное сопротивление буйные посетители кафе были задержаны. В Ауэзовский РОП было доставлено 9 человек, выявлены двое наиболее активных. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 380 ч.1 УК РК - Применение насилия в отношении представителя власти.





Пострадавшему сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался.