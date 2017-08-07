Волонтерство станет обязательным пунктом при поступлении в учебные заведения РК

В Казахстане планируют изменить стандарты для социальных работников. Одно из предлагаемых новых требований - волонтерство при поступлении в учебные заведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «Когда выпускник школы выбирает себе профессию и идёт сдавать документы на факультет социальных работников или социальных педагогов, то за плечами этого молодого человека обязательно должно быть волонтерство. Он должен пройти социальный лифт до того, как он получит специализацию как социальный работник. Он должен пройти курсы, поработать в медико-социальных учреждениях, ухаживать за лицами с ограниченными возможностями, чтобы иметь определённый опыт», - сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Такая мера, по её мнению, исключит из системы неподготовленных людей, которые, окончив учебные заведения, работают в этой сфере всего два-три месяца. Согласно аналитическим данным, 50% выпускников, получивших специальность социального педагога или социальным работника, работают не по профессии.