Успешные женщины Актюбинской области помогают сельчанам

Председатель филиала Ассоциации деловых женщин г. Актобе и Актюбинской области Кульшат Масалимова уверена: секрет успеха - в реализации своих целей и желаний.

Местный филиал ассоциации возобновил свою работу 2,5 года назад. Сегодня костяк объединения в областном центре составляют 50 бизнес-леди. В апреле нынешнего года была активизирована работа Клуба женщин-политиков при ассоциации, официально в нем числится 35 человек, не считая партнеров и добровольцев. В клуб вошли добившиеся успеха на своем поприще предпринимательницы, уважаемые сотрудницы госорганов, известные представительницы НПО. Председателем клуба избрана секретарь городского маслихата Сулупан Шинтасова.





Деловые женщины и женщины-политики, объединив свои усилия, принимают самое активное участие в социальных проектах области. Одним из направлений их деятельности стала поддержка женского малого и среднего бизнеса на селе. На необходимость протянуть руку помощи начинающим сельским предпринимательницам обратил внимание ассоциации аким Актюбинской области.









- Весной состоялась встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с руководителем Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаевой, с председателем местного филиала. Тогда Бердыбек Машбекович попросил нас помочь женщинам на селе, сказал о том, что в районах есть огромный потенциал в плане создания малого и среднего бизнеса, но недостаточно знаний, информации, опыта в использовании современных технологий, - рассказывает Кульшат Масалимова.





Просьба первого руководителя региона вылилась в масштабный проект в формате выездных мастер-классов, семинаров и тренингов. Чтобы поднять женский бизнес на селе, а значит – сделать сельчанок успешными, реализованными, востребованными в обществе, члены ассоциации и клуба женщин-политиков начали выезжать в районы, делиться секретами мастерства, содействовать созданию местных филиалов.









- За это лето клуб женщин политиков создал 5 филиалов, мы успели побывать в Уилском, Алгинском, Мартукском, Мугалжарском и Хобдинском районах, - продолжает председатель ассоциации. – Десант специалистов включает в себя не только предпринимателей, представителей управления сельского хозяйства, отдела земельного комитета, ассоциации рестораторов и гостиничного бизнеса, практиков-кулинаров, кондитеров, швей-рукодельниц, мастеров салонов красоты, успешных фермеров, работников культуры, но и педагогов коррекционных учебных учреждений, психологов, медиаторов, медицинских работников. Желающие могли посетить на выбор различные секции, а также бесплатно в течение двух дней пройти обследование у врачей спортивно-реабилитационного центра «Боли.net», получить консультации по семейным вопросам у психологов и медиаторов. Заинтересованность жительниц районных центров, их отзывы, да и большое количество посетивших наши секции показало эффективность такой формы работы. Надо отдать должное Сулупан Панаевне - председателю клуба женщин-политиков. И, конечно же, огромное спасибо акимам районов, руководителям отделов внутренней политики, отделов предпринимательства, спасибо женщинам-кураторам клуба женщин-политиков. В каждом районе нас радушно, гостеприимно встречали, создавали комфортные условия для проведения мастер-классов, семинаров.





Как говорит Масалимова, внимание уделялось и культурной жизни райцентров, городские библиотекари, режиссеры щедро делились с коллегами новыми технологиями в своих сферах.









Активистки Мугалжарского района попросили организовать мастер-класс с выездом в Актобе, ассоциация деловых женщин и клуб женщин-политиков поддержали инициативу, таким образом возникла идея организовать впервые в стране выездной бизнес-тур с мастер-классами для женщин из сельских районов. На днях при поддержке райакиматов 80 женщин Мугалжарского района, 70 женщин Хобдинского района прошли обучение в салонах красоты, кафе и ресторанах, швейных мастерских, в теплицах областного центра.





- На средства ассоциации мы организовали для мугалжарцев банкет на сто человек в ресторане «Салтанат сарайы», для хобдинцев - на 80 человек в ресторане «Зерре». В эти дни было сказано много добрых слов, женщины делились впечатлениями, рассказывали о своих дальнейших планах. Одна из них, например, пообещала, что в свои 58 лет будет думать не о том, как на пенсию выйти, а о том, как создать свое дело по домашней выпечке. Девушка 17 лет, которая на дому стрижет и делает маникюр, решила открыть салон красоты. Среди приехавших были и верующие женщины. Одна из них, посетив теплицу, задумалась о создании парника во дворе собственного дома, другая старательно записывала новые рецепты тортов, чтобы наладить их производство у себя в небольшой кофейне, третья решила заняться швейным делом в домашних условиях. Я уверена, что все эти 150 женщин смогут реализовать свои замыслы. Они увидели успешные примеры, им доступно и наглядно показали, как организовать свой бизнес, как воспользоваться государственной поддержкой. Конечно, на пути предпринимательства они могут встретить немало трудностей, но наши встречи придали им уверенности, наполнили их паруса вдохновением, зажгли идеями. Мы поедем к ним еще не раз, чтобы поддержать, и чтобы увидеть результаты нашей совместной работы, - делится бизнес-леди, депутат городского маслихата.





По ее словам, активисты созданных филиалов клуба женщин-политиков, руководители районных предприятий и организаций проведут подобную работу в сельских населенных пунктах, активизируя малый и средний бизнес в глубинке, помогая самозанятым женщинам создавать свое дело.





Кульшат Масалимова отмечает, что огромный политический опыт, знания системности работы исполнительных местных органов Сулупан Панаевны помогает налаживать эффективное сотрудничество с районами во всех направлениях. Поездки обнажили еще один пласт проблем – дефицит кадров. На селе не хватает доярок, воспитательниц детских садов, учителей в школах. Крестьянским хозяйствам требуются скотники, чабаны. Фермеры готовы предоставить своим работникам дома, помочь с устройством детей в детский сад, школу. В то же время депутатские встречи показывают, что отдельные горожане не могут трудоустроиться, не имеют жилья.









- В районах, на наш взгляд, нужно создавать льготные условия для детей чабанов, скотников при поступлении в колледжи и вузы, кроме того, необходимо открыть как можно больше школ-интернатов. Сулупан Панаевна предложила и организовала встречу мартучан с жителями дачных массивов Актобе. В результате несколько многодетных семей решили выехать в Мартукский район. Такая работа будет продолжена.





Местная ассоциация деловых женщин занимается поддержкой молодых предпринимательниц, не так давно было открыто молодежное крыло «Жас ќанаттар». Коротко рассказала Кульшат Кабылбековна о востребованности благотворительного фонда «Ќолѓанат Аќтµбе», председателем которого она является. Отметила, что фонд, созданный по инициативе акима города Актобе Ильяса Испанова, оказывает огромную поддержку остро нуждающимся горожанам.





Подводя итоги беседы, Масалимова подчеркнула, что работа в районах направлена на объединение женщин области.









- Мы помогаем селу подняться, в то же время сами учимся у сельчанок терпению, умению радоваться малому, ценить то, что имеем. Планируем создать клубы женщин-политиков во всех районах области, вместе с ними готовимся к поездке в Астану на бизнес-конференцию Ассоциации деловых женщин Казахстана на тему «Новые возможности в развитии женского предпринимательства в РК».



