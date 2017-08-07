Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД
7 августа 2017, 17:45
Невестка умершего пояснила, что за день до смерти ее свёкр был в хорошем настроении, шутил как обычно.
Депутат маслихата Жамбылской области Кайрат Терликбаев повесился у себя дома. Информацию об этом подтвердили в ДВД региона, передает Казинформ.
«5 августа в дежурную часть ОВД Турар Рыскуловского района поступило сообщение о том, что мужчина 1961 года рождения повесился у себя дома. На место происшествия выехали сотрудники Т.Рыскуловского РОВД. Был проведен осмотр места происшествия. Были допрошены родственники умершего», - отмечается в сообщении.
Умерший проживал в селе Луговое, являлся депутатом маслихата Жамбылской области, воспитывал троих детей.
В ходе допроса 26-летняя невестка умершего пояснила, что за день до смерти ее свёкр был в хорошем настроении, шутил как обычно. А на следующий день, в 7 часа утра, когда она шла в уборную, то увидела свёкра, повешенного в сарае. После чего сразу же позвала своего мужа и его младшего брата. Они сняли его с веревки и занесли тело домой.
Слова невестки подтвердили ее супруг (сын умершего) и его младший брат.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 105 ч.1 УК РК как доведение до самоубийства. Ведется досудебное расследование.
Фото: klops.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871958-61df1def6516fe9351cc8cf8b7deea8d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...