Транспортные вопросы ЕАЭС обсудили в Чолпон-Ате

В городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) состоялось 8-ое Совещание руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в области транспорта.

Казахстанскую делегацию представил Председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Талгат Ластаев.

В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки Дорожной карты по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Союза, создания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в области транспорта, создания органа по расследованию авиационных происшествий. Также, были рассмотрены вопросы проведения в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана выставочного форума «Евразийская неделя», сотрудничества в области автомобильного транспорта на евразийском пространстве с использованием возможностей Соглашения между правительствами государств-членов ШОС, а также применения транзитных тарифов на железнодорожные перевозки грузов через территорию Казахстана.

По итогам встречи согласованы разногласия Дорожной карты по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Союза, касающиеся вопросов автомобильного транспорта, согласована редакция проекта решения Межправительственного совета о намерении Российской Федерации создать вне рамок Евразийского экономического союза международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий на основе межправительственного соглашения. Кроме этого, на совещании достигнуты договоренности о доработке проекта Положения о Совете руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в области транспорта, о проведении заседания подкомитета по автомобильному транспорту Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре по обсуждениювопроса сотрудничества в области автомобильного транспорта на евразийском пространстве с использованием возможностей Соглашения между правительствами государств-членов ШОС, а также о проведении консультации в рамках заседания подкомитета по железнодорожному транспорту Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре для рассмотрения вопроса по применению транзитных тарифов на железнодорожные перевозки грузов через Казахстан.