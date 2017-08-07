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В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

7 августа 2017, 17:54

При обысках у задержанных были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера.

Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство"*, задержаны в Турции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk, передает ТАСС.

В рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.

При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.

Национальности задержанных не уточняются.

Фото с сайта telegraf.com.ua

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