В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

При обысках у задержанных были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера.

Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство"*, задержаны в Турции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk, передает передает ТАСС





В рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.





При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.





Национальности задержанных не уточняются.



