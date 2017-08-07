В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт
7 августа 2017, 17:54
При обысках у задержанных были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера.
Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство"*, задержаны в Турции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk, передает ТАСС.
В рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.
При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.
Национальности задержанных не уточняются.
Фото с сайта telegraf.com.ua
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