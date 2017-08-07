В Астане мужчина ограбил девушку легкого поведения
7 августа 2017, 17:56
Он представился сотрудником полиции, после чего похитил из квартиры деньги и золотые изделия.
В июне 2017 года мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая оказывала интимные услуги. Договорившись о встрече, мужчина проехал к ней домой. После посещения квартиры, у мужчины решил совершить преступление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
К полуночи, мужчина, вступив в предварительный сговор с другими неустановленными следствием лицами, представившись сотрудником полиции, похитили из квартиры девушки денежные средства, а также золотые изделия.
Приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны грабитель признан виновным по ст. 191 ч. 2 п. 1,3,4 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: topnews.zt.ua.
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